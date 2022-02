De locatie van het evenement is tot op heden niet bekend. ESPN meldde dat het gevecht in ontwikkeling was. Meerdere bronnen vertellen Eurosport dat het gevecht inderdaad plaatsvindt op 4 juni.

Ige moet winnen om zijn Top 10 plek te verdedigen

Dan Ige is een man die inmiddels een vaste klant is in de Top 15 van de divisie. De Xtreme Couture vechter kwam voor het eerst in beeld tijdens het eerste seizoen van DWCS. Ige vocht sterk en won in de derde ronde van Luis Gomez via een Rear Naked Choke submission. Echter kreeg hij geen contract van de UFC. Uiteindelijk kwam de UFC terug op dit beslissing en kreeg Ige alsnog een contract. Zijn debuut was een tegenvaller tegen de eveneens debuterende Julio Arce. Ige had weinig in te brengen en verloor via unanimous decision.

Dit was voor Ige echter het startschot van een schitterende winstreak van zes partijen in de UFC tegen onder meer Mirsad Bektic en Edson Barboza. Ige mocht hierdoor een belangrijke partij vechten in de zomer van 2020 tegen Calvin Kattar. Helaas voor Ige verloor hij de partij via unanimous decision. Ige maakte vervolgens korte metten met Gavin Tucker, maar verloor zijn meest recente partijen van respectievelijk Chan Sung Jung en Josh Emmett. Ige zal moeten winnen van Evloev om niet voor het eerst sinds lange tijd buiten de Top 10 van de divisie te vallen.

Evloev is met 15 overwinningen in evenveel gevechten nog altijd ongeslagen

Movsar Evloev is een man uit de bergen van Ingoesjetië. Een autonome republiek dat valt onder de Russische federatie. Evloev is een van de allergrootste talenten in de organisatie. De Rus vocht voordat hij de UFC binnenkwam zijn gehele carrière voor de M-1 Global organisatie en deed dit vooral in de bantamgewicht divisie. Na het winnen van de interim belt in 2017 wist Evloev ook de undisputed belt te winnen en deze tweemaal te verdedigen. Door het samenwerkingsverband van de UFC met M-1 Global hadden de kampioenen een clausule in hun contract dat ze bij minimaal een titelverdediging de overstap mochten maken naar de UFC.

Movsar Evloev krijgt zijn kans om de Top 10 van de divisie aan te vallen op 4 juni Foto: Getty Images

Evloev maakte hier na zijn tweede succesvolle titelverdediging gebruik van. In de UFC is Evloev veel zakelijker als in de M-1 Global organisatie en vecht hij niet meer in de bantamgewicht maar in de vedergewicht divisie. De Rus is zeer allround, maar neemt geen onnodige risico's. Vaak heeft hij wel opstartproblemen wat hem al regelmatig de eerste ronde heeft gekost. Echter is hij tot dusver nog altijd ongeslagen met vijf overwinningen tegen onder meer Hakeem Dawodu en Nik Lentz. Evloev gaat nu proberen voor het eerst de Top 10 aan te vallen.

UFC on 4 juni

Dan Ige vs. Movsar Evloev

Poliana Botelho vs. Karine Silva

