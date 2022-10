Nederland

Demian Maia kwam voor het eerst in Nederland in 2011. Pedro Rizzo had goede contacten in Nederland waardoor ook Maia in contact werd gebracht met mannen als Andre Mannaart de eigenaar van Mejiro Gym. Maia wilde kickboksen trainen en was uiteraard zelf een zeer sterke BJJ-vechter. Hij bleef drie weken en trainde ook onder meer met Andy Souwer die zelf met Jose Aldo trainde destijds.

Ad

Seminars

UFC UFC 280 | Officiële wegingen: Titelgevechten officieel, een gecancelde partij & Chookagian mist 9 UUR GELEDEN

Maia doet veel seminars tegenwoordig en was al eerder in Nederland. De Braziliaan deed eerder ook al seminars in Den Bosch en Venlo. Volgens Maia is er mede door Remco Pardoel die meer de Japanse stijl van Jiu Jitsu had ook veel invloeden van die stijl vermengd in het huidige BJJ. Dit omdat Pardoel in een van de eerste UFC evenementen tegen Royce Gracie vocht.

Demian Maia tijdens een UFC weging Foto: Getty Images

One more time

Maia geniet van zijn jiu jitsu lessen en zijn tijd die hij besteed aan de sport. Dit jaar vocht hij nog tweemaal in het jiu jitsu. Iets wat hij eigenlijk al bijna veertien jaar niet meer op competitief niveau had gedaan. Maia wil nog graag een keer vechten in de UFC, maar dat ligt volledig bij de UFC of dat gebeurd. De Braziliaan hoopt van wel. Het evenement in Rio de Janeiro in januari zou uitstekend zijn.

BJJ vertegenwoordiger in de UFC

Maia is erg trots dat hij wordt gezien als de vertegenwoordiger van het BJJ in de UFC. Hij heeft ongelooflijk veel dingen weten te bewerkstelligen in de Octagon. De Braziliaan is daar ongelooflijk trots op. Uiteraard had hij graag de titel willen winnen. Helaas was het hem niet gegeven. Het viel destijds net niet allemaal op zijn plaats. Maar over het algemeen is hij zeer tevreden.

Oliveira vs. Makhachev

Maia denkt dat het titelgevecht morgen tussen Charles Oliveira en Islam Makhachev een fantastische partij zal worden. Makhachev komt uit een gebied waar je al in je luiers wordt opgevoed als vechter. Maar als een vechter kan winnen van Makhachev is het Oliveira. Ook Oliveira vecht al sinds hij klein was en hij wordt alleen maar beter. Maia verwacht dat Oliveira de favoriet is, maar het is een zeer gelijkwaardige partij.

UFC 280 - Charles Oliveira vs. Islam Makhachev Staredown Foto: Getty Images

UFC UFC 280 | Fantastische card live te zien op Eurosport en discovery+ 14 UUR GELEDEN