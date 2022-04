De locatie voor het evenement op 18 juni is nog niet bekend. MMA Fighting wist te melden dat de UFC met beide partijen in onderhandeling was om de partij op touw te zetten. Wij kunnen bevestigen dat vanochtend de contracten zijn ondertekend waardoor het gevecht officieel is.

4-0 in de UFC

Damir Ismagulov is een Russische vechter van Kazakse afkomst. De talentvolle Ismagulov kwam als kampioen van M-1 Global in 2018 over naar de UFC. Dit kon omdat beide organisaties een clausule in het contract van de kampioen hadden gezet. Als je bij M-1 een keer je titel verdedigde mocht je overstappen naar de UFC. Ismagulov maakte hier na zijn tweede verdediging gebruik van. De Rus heeft in de UFC tot dusver geen fout gemaakt in de Octagon.

Damir Ismagulov verloor nog niet in de UFC Foto: Getty Images

Ismagulov won zijn vier partijen. Onder andere Joel Alvarez en Thiago Moises werden op het oog eenvoudig verslagen. Ismagulov verloor echter in oktober de strijd met de weegschaal en was 7.5lbs te zwaar. Hierdoor ging zijn partij tegen Magomed Mustafaev niet door en werd hij ook uit de rankings gehaald. Echter een overwinning tegen Kutateladze kan hier verandering in brengen.

Fight of the Night

Alleen is dit simpeler gezegd dan gedaan. De vaste trainingspartner van Khamzat Chimaev is een zeer onderschatte vechter. Kutateladze die eveneens in Zweden traint wist zich in de Superior Challenge en Brave CF organisaties te laten gelden. De Georgiër probeerde vervolgens door de UFC getekend te worden, maar kreeg geen gehoor. Uiteindelijk had de UFC iemand nodig om het tegen de ongeslagen Mateusz Gamrot op te nemen in oktober 2020 nadat de originele tegenstander van Gamrot zich terug trok.

Kan Kutateladze weer verrassen in zijn tweede UFC partij? Foto: Getty Images

Kutateladze gaf gehoor aan de oproep en debuteerde voor de UFC. Als underdog wist hij in een zeer sterke partij de Pool Gamrot zijn eerste verliespartij van zijn carrière toe te brengen. Kutateladze won via split decision en pakte eveneens de Fight of the Night bonus. Mede door blessures kwam de Georgiër in 2021 niet in actie.

UFC op 18 juni

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Wellington Turman

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Kyle Daukaus vs. Roman Dolidze

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Cody Durden vs. JP Buys

- Gloria de Paula vs. Maria Oliveira

