De man uit Dagestan is een van de meest dominante vechters in de historie van de organisatie. Nurmagomedov kwam in 2012 met een record van 16-0 de UFC binnen. Niet veel mensen wisten op dat moment dat de dan onbekende vechter uit Dagestan een van de allergrootste MMA vechters aller tijden zou worden.

Ongeslagen 29-0

Nurmagomedov vocht dertien maal in de UFC en wist ook dertien maal te winnen. Nurmagomedov pakte in 2018 de lichtgewicht titel door Al Iaquinta te verslaan. Vervolgens domineerde en declasseerde hij zowel Conor McGregor, Dustin Poirier als Justin Gaethje. Alle drie de atleten werden gefinisht.

Een paar maanden voor de partij tegen Gaethje overleed Khabib’s voorbeeld, zijn vader Abdulmanap Nurmagomedov. Khabib verloor hiermee zijn wil om verder te vechten in het MMA en liet direct na de partij tegen Gaethje weten per direct te stoppen. De UFC deed nog pogingen om de Dagestani op andere gedachten te brengen. Echter voelde Nurmagomedov daar niets voor.

Domineerde McGregor, Poirier en Gaethje

Nurmagomedov zal tijdens International Fight Week 2022 in juli worden toegevoegd aan de UFC Hall of Fame.

