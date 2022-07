Eveneens stond er ook een belangrijke partij op het programma in het co-main event tussen Jack Hermansson en Curtis Blaydes in de middengewicht divisie. Tot slot maakte ook Paddy Pimblett zijn opwachting in het lichtgewicht tegen de Amerikaan Jordan Leavitt.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Curtis Blaydes def. Tom Aspinall via TKO (Injury) – R1, 0:15.

- Jack Hermansson def. Chris Curtis via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Paddy Pimblett def. Jordan Leavitt via Submission (RNC) – R2, 2:46.

- Nikita Krylov def. Alexander Gustafsson via KO (Punches) – R1, 1:07.

- Molly McCann def. Hannah Goldy via TKO (Spinning Back Elbow & Punches) – R1, 3:52.

- Volkan Oezdemir def. Paul Craig via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminary Card

- Ludovit Klein def. Mason Jones via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Marc Diakiese def. Damir Hadzovic via UD (30-26, 30-26, 30-27).

- Nathaniel Wood def. Charles Rosa via UD (30-26, 30-26, 30-27).

- Jonathan Pearce def. Makwan Amirkhani via TKO (Punches) – R2, 4:10.

- Muhammad Mokaev def. Charles Johnson via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Jai Herbert def. Kyle Nelson via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Victoria Leonardo def. Mandy Bohm via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Nicolas Dalby def. Claudio Silva via UD (29-28, 29-28, 29-27).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

