Echter zoals altijd beginnen we met de prelims.

Close partij

De prelims begonnen met een gevecht tussen Nicolas Dalby en Claudio Silva. Silva die altijd de partij naar de grond wil halen staat ook bekend om zijn cardioproblemen.

Nicolas Dalby begon zijn partij pas in de tweede ronde en dat bleek uiteindelijk voldoende Foto: Getty Images

Dalby speelde hierop in en begon pas in de tweede ronde aan te zetten. De Deen deed dit slim en won zodoende de laatste twee ronden en daarmee de partij.

Clinchfestijn

De partij tussen Mandy Böhm en Victoria Leonardo was alles behalve spectaculair. Waar Böhm bekend staat om haar kickboksen is Leonardo meer van het clinchen en het worstelen. Leonardo ging vanaf het begin vol voor de clinch en probeerde Böhm naar de grond te krijgen. Dit ging moeilijk waardoor we een clinchpartij tegen de Octagon aan zagen.

Victoria Leonardo pakt haar eerste overwinning in de UFC Foto: Getty Images

De partij kwam maar niet van de grond. Leonardo won uiteindelijk na vijftien minuten via unanimous decision. Niet een partij die nog vaak door de liefhebber zal worden teruggekeken.

Voldoende

De eerste Engelsman die zijn opwachting maakte in de Octagon was Jai Herbert. Hij nam het op tegen de Canadees Kyle Nelson in de lichtgewicht divisie. Herbert begon gespannen aan de partij en wist dat hij een goede prestatie moest neerzetten voor eigen publiek. Nelson begon beter en wist Herbert in de eerste ronde te domineren.

Jai Herbert pakt de eerste Engelse overwinning van de avond Foto: Getty Images

Uiteindelijk werd Herbert (net als Dalby eerder) wakker in de tweede en derde ronde en wist hij met slim vechten en zijn grappling de partij in zijn voordeel te beslissen en het Engelse publiek het eerste succesje van de avond te bezorgen.

Eenrichtingsverkeer

Ook de tweede Engelse vechter op de card pakte een overwinning. Het jonge toptalent Muhammad Mokaev was na drie ronden te sterk voor de voormalig LFA kampioen Charles Johnson.

Muhammad Mokaev met een mooie suplex in de derde ronde Foto: Getty Images

Mokaev worstelde zich een weg naar de decision door Johnson continu naar de grond te halen en daar te proberen zich beter te positioneren. Het was gevecht was geen lust voor het oog, maar wel een knappe prestatie van Mokaev die ongeslagen blijft in zijn MMA carrière.

De eerste finish

Het duurde tot de vijfde partij van de avond, maar Jonathan Pearce slaagde erin om de eerste finish van de avond te pakken. De Amerikaan versloeg Makwan Amirkhani in de tweede ronde via TKO. Amirkhani initieerde het grondgevecht, maar lag al snel open door meerdere ellebogen op zijn slaap van Pearce.

De partij ging uiteindelijk naar de tweede ronde waar Pearce de overhand had en uiteindelijk Amirkhani via ground and pound finishte. Een mooie prestatie van de Amerikaan. JSP zijn vierde overwinning op rij.

Solide

Nathaniel Wood was in maart nog des duivels dat zijn tegenstander tijdens fight week ziek werd en hij niet kon vechten in Londen. Ditmaal verscheen de Engelsman wel op het canvas tegen Charles Rosa. Wood vocht erg sterk en wist met lowkicks het linkerbeen van Rosa in principe volledig nutteloos te maken. Rosa had de Engelsman eenmaal in een penibele situatie.

Een goede overwinning voor eigen publiek van Nathaniel Wood Foto: Getty Images

Aan het einde van de eerste ronde had Rosa een strakke Brabo Choke. Echter wist Wood dat ieder moment de zoemer zou gaan en de ronde ten einde was. Beide mannen vochten de volledige vijftien minuten uit waar Wood terecht via unanimous decision de overwinning pakte.

Worstelen

Marc Diakiese stond nog niet zolang geleden bekend als een striker. De Engelsman is er echter achter gekomen dat zijn worstelen zeer goed werkt in de Octagon.

Marc Diakiese worstelt zich een weg naar de overwinning Foto: Getty Images

Diakiese wist ditmaal Damir Hadzovic drie ronden lang te domineren en zodoende de overwinning naar zich toe te trekken. Er was geen vuiltje aan de lucht de gehele partij voor Diakiese. Hadzovic kon de takedowns niet stoppen.

Upset

De Welshman Mason Jones was een behoorlijke favoriet bij het ingaan van de partij tegen de Slowaak Ludovit Klein. Jones had echter geen antwoord op de goede striking en het sterke worstelen van Klein.

Ludovit Klein pakt een knappe overwinning tegen Mason Jones Foto: Getty Images

In de tweede ronde wist Klein de Welshman zelfs knockdown te slaan. Jones probeerde wat hij kon, maar het was niet genoeg. Klein won alle drie de rondes en neemt een mooie unanimous decision mee terug naar Slowakije.

Staand houden

De main card werd geopend door BJJ specialist Paul Craig en voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir. Craig deed er alles aan om de partij zo snel mogelijk naar de grond te krijgen en ‘pullde’ zelfs guard meerdere malen.

Oezdemir moest hier niets van weten en stond gelijk weer op. Craig bleef hopen op de submission overwinning en dat kostte hem eigenlijk de partij. Oezdemir scoorde veel meer punten dan de Schot en pakte de overwinning via unanimous decision.

Opnieuw!

Molly McCann heeft het opnieuw geflikt. Met een spinning back elbow en een aantal stoten heeft ze wederom de O2 Arena gegeven waar ze voor kwamen.

Ditmaal was Hannah Goldy het slachtoffer. Na in maart al een spinning elbow knockout op haar naam te schrijven wist ze dat vier maanden later opnieuw te doen. Een ongelooflijke prestatie van de Engelse.

Geen schijn van kans

Alexander Gustafsson is er niet in geslaagd om na vijf jaar weer eens een overwinning te pakken. De Zweed had niets in te brengen tegen Nikita Krylov.

Krylov wist Gustafsson binnen een aantal seconden al neer te slaan. De Oekraïner maakte uiteindelijk de partij na iets langer dan een minuut af. Een belangrijke overwinning voor Krylov die zijn vorige twee partijen verloor.

Pimblett-time

Paddy Pimblett heeft net als zijn trainingsmaatje Molly McCann wederom een grote overwinning gepakt. De Engelsman wist in de tweede ronde de Amerikaan Jordan Leavitt te finishen via een Rear Naked Choke.

Pimblett won na een gelijkwaardige eerste ronde uiteindelijk overtuigend. De derde finish en derde overwinning in de UFC voor ‘The Baddy’.

Slim

Jack Hermansson staat bekend om zijn goede groundgame. Tegenstander Chris Curtis juist om zijn knockout power en zijn sterke stand-up game. Echter waren de rollen andersom in de O2 Arena.

Hermansson wist dat hij zijn plek in de rankings moest verdedigen en vocht erg save. Dit tot frustratie van Curtis die niet in zijn spel wist te komen. De Noor Hermansson hield het vijftien minuten lang vol en pakte zodoende een broodnodige overwinning.

Anticlimax

Net als vorige week eindigde het main event wederom in een anticlimax. De partij werd al na seconden gestopt nadat Tom Aspinall zijn knie blesseerde op na een trap tegen Curtis Blaydes.

Hierdoor won Blaydes via TKO in de eerste ronde. Een vreselijk einde van de partij.

Kijk naar UFC 277!!

Volgende week is de UFC te gast in het American Airlines Center te Dallas, Texas. Bantamgewicht kampioene Julianna Peña zet haar titel op het spel in een rematch tegen Amanda Nunes. Eveneens wordt gevochten om de interim vlieggewicht titel tussen Brandon Moreno en Kai Kara-France.

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC 277 card

Main Card

- Julianna Peña vs. Amanda Nunes

- Brandon Moreno vs. Kai-Kara France

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Alexandre Pantoja vs. Alex Perez

- Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith

Preliminary Card

- Alex Morono vs. Matthew Semelsberger

- Drew Dober vs. Rafael Alves

- Don’Tale Mayes vs. Hamdy Abdelwahab

- Drakkar Klose vs. Rafa Garcia

Early Preliminary Card

- Michael Morales vs. Adam Fugitt

- Ji Yeon Kim vs. Joselyne Edwards

- Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

- Orion Cosce vs. Mike Mathetha

UFC UFC London | Paddy Pimblett reageert op zijn overwinning op Jordan Leavitt 2 UUR GELEDEN