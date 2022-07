Eveneens werd er ook vooruit gekeken naar de partij volgende week zaterdag.

Engels feestje?

Eurosport is wederom op locatie aanstaande zaterdag tijdens het tweede UFC London evenement van het jaar. Behalve Tom Aspinall staan er nog meer Engelse publiekslievelingen op de card. Zo zullen Paddy Pimblett, Molly McCann en de Schot Paul Craig allemaal acte de présence geven op 23 juli.

Pimblett en McCann euforisch na hun overwinningen tijdens UFC London Foto: Getty Images

Kan het nóg beter?

De vraag is uiteraard of het evenement in maart overtroffen kan worden. Dit kan nogal eens een hele opgave worden. Het evenement vier maanden geleden was een van de beste Fight Nights van de laatste vijf jaar. Tijdens bijna iedere partij was er wel spektakel te beleven. De snelle submission overwinning van Mokaev, de comeback van Pimblett, de gruwelijke harde knockout van McCann en als kers op de taart de overwinning van Tom Aspinall via submission in de eerste ronde tegen Alexander Volkov.

Een evenement dat je niet mag missen. De main card begint om 20.00u en is rechtstreeks te volgen op discovery+. Een uur eerder beginnen we al met de previewshow. Nesim El Ahmadi zal samen met vaste analist Marloes Coenen langs de Octagon staan en de show presenteren.

Bekijk hieronder de complete card.

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall

- Jack Hermansson vs. Chris Curtis

- Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Molly McCann vs. Hannah Goldy

- Paul Craig vs. Volkan Oezdemir

Preliminary Card

- Marc Diakiese vs. Damir Hadzovic

- Nathaniel Wood vs. Charles Rosa

- Makwan Amirkhani vs. Jonathan Pearce

- Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson

- Jai Herbert vs. Kyle Nelson

- Mandy Böhm vs. Victoria Leonardo

- Claudio Silva vs. Nicolas Dalby

- Mason Jones vs. Ludovit Klein

