De UFC is het jaar 2022 begonnen met een aantal spectaculaire evenementen. Echter waren deze evenementen allemaal in de Verenigde Staten. De Europese fan wordt na 2,5 jaar beloond met een fantastische card in de O2 Arena te Londen. Zaterdag vindt daar het UFC London evenement plaats.

Eurosport is hier live bij. De tv-uitzending op Europort begint om 20:00 uur. Wil je zonder reclames kijken? Dan stream je het evenement via discovery+

Ad

Twintig jaar geleden

UFC UFC London | Officiële wegingen: Alle vechters op gewicht 2 UUR GELEDEN

Het is iets minder dan twintig jaar geleden dat de UFC voor het eerst een evenement in Londen organiseerde. Destijds stond in de Royal Albert Hall de weltergewicht titel op het programma tussen kampioen Matt Hughes en voormalig kampioen Carlos Newton. Hughes won destijds voor de tweede keer van Newton. Toen stonden er in Londen nog maar zeven partijen op het programma.

Het eerste UFC evenement in Londen waar Matt Hughes zijn titel verdedigde Foto: Getty Images

Iets wat normaal was in die tijd. Mark Weir en Ian Freeman waren de Engelsen die naam voor zichzelf maakten op dat evenement. De UFC zou nog zeer regelmatig terugkomen in Engeland. De grootste Engelse triomf vond plaats in oktober 2016 toen Michael Bisping in zijn Manchester de middengewicht titel verdedigde tegen Dan Henderson.

Huidige generatie

Echter is Bisping inmiddels met pensioen en een van de beste analisten voor de UFC. De huidige Engelse sterren zijn mannen als Darren Till, Leon Edwards en Tom Aspinall. Die laatste staat morgen tijdens zijn allereerste main event voor de UFC in de O2 Arena tegen de Rus Alexander Volkov. Met een overwinning ligt voor Aspinall een eventueel titelgevecht op korte termijn in het verschiet.

Kan Tom Aspinall zich voegen in het rijtje toekomstige sterren uit Engeland? Foto: Getty Images

Andere talentvolle Engelse vechters op dit evenement zijn Arnold Allen, Paddy Pimblett, Jai Herbert en Molly McCann. Vooral Arnold Allen weet dat hij bij een overwinning op Dan Hooker waarschijnlijk een vechter uit de top 5 tegenover zich zal zien in de nabije toekomst. Lees hier de uitgebreide preview over het evenement.

Interviews

Waar kijk je?

Dit evenement mag je als MMA-liefhebber niet missen!. Eurosport zal live vanuit de O2 Arena verslag doen van dit Europese evenement! De uitzending begint zaterdagavond om 20:00 uur op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen en Stefan Struve zijn eveneens van de partij.

Om 21:00 uur is het tijd voor de main card. Ook deze is te bekijken op Eurosport en geheel reclamevrij te streamen via discovery+

Main Card

- Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

- Arnold Allen vs. Dan Hooker

- Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

- Gunnar Nelson vs. Takashi Sato

- Molly McCann vs. Luana Carolina

- Jai Herbert vs. Ilia Topuria

Preliminary Card

- Mike Grundy vs. Makwan Amirkhani

- Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

- Nikita Krylov vs. Paul Craig

- Jack Shore vs. Timur Valiev

- Cory McKenna vs. Elise Reed

- Muhammad Mokaev vs. Cody Durden

UFC UFC London | "I'm just going in there and enjoy myself" - Interview Tom Aspinall 3 UUR GELEDEN