Carolina Knockout

McCann won in maart via een ongelooflijke spinning elbow knockout tegen Luana Carolina. Ook McCann zegt dat het moeilijk gaat worden om die prestatie te evenaren of zelfs te verbeteren. Echter heeft ze keihard getraind en weet ze dat er meer ogen op haar gericht zijn. Ze is een stuk kalmer, maar is wel beter geworden zegt ze. Herstellen en geduld hebben is waar ze zich op gefocust heeft.

Meditatie

McCann mediteert veel en probeert zodoende haar balans te vinden. De Engelse is echter vanuit zichzelf heel erg gedreven en wild en gaat altijd overal voor de volle 200% voor. Dat zit in haar en tegenstanders kunnen dat niet matchen.

Extra leven

McCann zegt dat ze geen extra druk voel om in Londen te vechten. Ze heeft haar beste prestaties geleverd in de O2 Arena. Het is haar negende gevecht aanstaande zaterdag in het evenementencomplex.

Molly McCann Foto: Getty Images

Haar twee beste partijen vocht ze in de O2 Arena. Het publiek geeft haar een extra leven. Het is het Madison Square Garden van Engeland.

Financiële zekerheid

De finish tegen Luana Carolina heeft haar financiële zekerheid gebracht met een nieuwe sponsordeal die ze tekende. Hierdoor kon ze door de Verenigde Staten reizen en met andere UFC vechters trainen. Het gaf haar meer zelfvertrouwen. In het verleden had McCann nog wel eens moeite om het tussen haar oren allemaal goed te laten verlopen. Inmiddels is ze ‘bulletproof’ en kan ze qua geest niet meer verliezen.

Tegenstander Hannah Goldy

Volgens McCann kan het op twee manieren gaan zaterdag. Of ze raakt Goldy en de Amerikaanse gaat clinchen. Of ze raakte Goldy en de Amerikaanse gaat wegrennen.

Hannah Goldy gaat in Londen voor haar tweede UFC overwinning Foto: Getty Images

McCann is het er niet mee eens dat er gezegd wordt dat Goldy beter dan haar is op de grond. Volgens McCann is zijzelf worstelend zelfs beter dan Goldy. McCann voelt zichzelf de beste versie die ze ooit is geweest.

Paddy Pimblett

Teamgenoot Pimblett en McCann zijn een soort van twee-eenheid. Beide waren ongelooflijk blij na hun overwinning afgelopen maart in dezelfde O2 Arena. McCann en Pimblett trainen al meer dan tien jaar samen en het was een surrealistische ervaring die mooie avond in maart van dit jaar. McCann zegt dat ze ook dit keer bij de Octagon gaat kijken als Pimblett vecht, maar ze nu niet de Octagon in zal komen. Dat was een speciaal moment in maart en dat moet uniek blijven.

Pimblett en McCann euforisch na hun overwinningen tijdens UFC London Foto: Getty Images

Engels talent

Er is ongelooflijk veel opkomend Engels talent. Volgens McCann is dat te wijten aan de sociale klasse waarin de vechters leven. Een arbeidersklasse zoals McCann dat zegt. Volgens de Engelse is dat waarom het talent zo groeit in het MMA. Iedereen werkt keihard en weet wat ze ervoor moeten doen en moeten laten.

Marloes Coenen

McCann spong in de armen van Marloes Coenen in maart. Volgens de Engelse wil iedere vrouw in een sport andere vrouwen het ook goed zien doen. Ze heeft veel respect voor vrouwen als Rosi Sexton en Marloes Coenen. Volgens McCann was Marloes Coenen technisch gezien op een bepaald moment de beste staande vechter ter wereld. Ze was zeer blij om Coenen te ontmoeten en heeft nog altijd een foto van haarzelf met Coenen bij haar favoriete foto’s staan.

