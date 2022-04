22ste keer

Het gaat de 22ste keer in de geschiedenis van de organisatie worden dat het een evenement organiseert in Engeland en de 13de keer in Londen. De UFC kondigde het nieuws aan via de social media kanalen.

Aspinall main event

Het main event van de avond wordt verzorgd door de Engelsman Tom Aspinall. Hij neemt het op tegen een nog nader bekend te maken tegenstander. De geruchten gaan dat het om Curtis Blaydes zou gaan.

Overige partijen

In de licht-zwaargewicht divisie neemt Nikita Krylov het op tegen drievoudig titeluitdager Alexander Gustafsson. Eveneens maakt het ongeslagen toptalent Muhammad Mokaev zijn opwachting tegen de nieuwkomer en LFA kampioen Charles Johnson.

