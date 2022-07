Buiten Amerika

Het is de eerste keer voor Curtis dat hij vechten buiten de Verenigde Staten. Curtis had altijd al een in de O2 Arena in Londen willen vechten dus hij kijkt er zeer naar uit. De O2 Arena, Madison Square Garden en de Saitama Super Arena zijn de plekken waar Curtis wil vechten. Alleen de Saitama Super Arena moet nog worden gerealiseerd.

Ad

Jetlag

UFC UFC London | "Ik hoop dat ik hem binnen 30 seconden weet te finishen" - Tom Aspinall EEN UUR GELEDEN

Curtis had een ergere jetlag verwacht, maar het is nog net irritant genoeg dat hij zijn nachtrust nog niet heeft kunnen aanpassen (zegt hij terwijl hij uitgebreid gaapt). Curtis hoopt dat het na vannacht beter zal gaan.

Invalpartij

Curtis wist pas op 6 juli dat hij tegen Jack Hermansson zou vechten. Hij kreeg een belletje of hij wilde vechten in Londen. Hij vroeg wat krijg ik ervoor. Curtis ging akkoord en een paar uur later werd het al bekend gemaakt.

Chris Curtis gaat voor zijn vierde achtereenvolgende overwinning in de UFC Foto: Getty Images

UFC Performance Institute

Dankzij de UFC PI kan Curtis zo vaak vechten. Ze zorgen met hun programma’s voor de juiste voeding en faciliteiten waarmee Curtis op niveau kan blijven presteren. Een ongelooflijk groot verschil zegt de Amerikaan.

Geloof

Curtis heeft altijd moeite gehad om te geloven in zijn eigen kunnen. Hij begint met zijn derde overwinning op rij in de UFC eindelijk meer te geloven dat het kunde is en niet geluk. Als het geluk was dan heb ik wel erg veel geluk gehad zegt de Amerikaan. Hij accepteert inmiddels dat het geen geluk is, maar heeft toch nog vaak zijn bedenkingen erover.

UFC Vegas 57 | Chris Curtis wint ook van Rodolfo Vieira

Darren Till

Curtis vervangt Darren Till tegen Jack Hermansson. De afspraak was eigenlijk dat Till in de hoek van Curtis zou staan. Till is echter op die afspraak teruggekomen. Volgens Curtis een lang verhaal, maar de conclusie is dus dat Till zaterdag niet in zijn hoek zal staan. Curtis steelt wel de walk-out song van Till.

Sean Strickland

Strickland is normaal gesproken de vaste man in de hoek bij Curtis. Strickland is echter zijn paspoort verloren zegt Curtis lachend. Hij wilde gewoon niet in Abu Dhabi vechten dat is alles dus was hij zijn paspoort kwijt. En omdat deze partij zo snel kwam was er geen tijd om een nieuw paspoort te halen. Sean Strickland in een notendop.

Chris Curtis hier op de foto met helemaal links manager Jason House en tweede van rechts Sean Strickland Foto: Getty Images

Jack Hermansson

Op de vraag of Rodolfo Vieira een perfect voorafje was voor de partij tegen Hermansson reageert Curtis afwijzend. Volgens de Amerikaan is Hermansson een veel meer opportunistische vechter en daarmee ook gevaarlijk. Hermansson is chaotisch en kan vanuit iedere positie je finishen. Ook zijn striking is beter dan de striking van Vieira. Een totaal andere vechter.

Jack Hermansson komt in actie tijdens UFC London Foto: Getty Images

Meer partijen

Mocht Curtis blessurevrij blijven hoopt hij nog minimaal tweemaal dit jaar te vechten in de UFC. Hij wil minimaal drie gevechten dit jaar. Het liefst vier, maar minimaal drie.

UFC UFC London | "Ik verwacht een Rear Naked Choke overwinning tegen Oezdemir" - Paul Craig 4 UUR GELEDEN