In het hol van de leeuw

Voor Blaydes maakt het niet uit dat hij in het hol van de leeuw moet vechten. Hij heeft dit eerder gedaan tegen Mark Hunt in Australië. Blaydes zegt dat de support voor Hunt in Australië veel immenser is dan de support voor Aspinall in Engeland. Onmogelijk dat het Engelse publiek meer rumoer maakt dan het Australische publiek.

Curtis Blaydes moet op vijandig gebied proberen de overwinning te pakken Foto: Getty Images

Uitwedstrijden

Blaydes vecht liever niet in zijn thuishaven. Hij vocht tegen Alistair Overeem in Chicago en had geen plezier tijdens die week. Er waren veel teveel belemmeringen met mensen die hem contacten voor kaartjes etc. Blaydes vecht daarom liever ergens anders waardoor hij zijn volle focus op het vechten kan leggen.

Verwachtingen

Wat Blaydes kan verwachten tegen Aspinall weet hij niet. Hij bestudeert altijd de gevechten van zijn tegenstanders samen met zijn team. Echter blijkt uit ervaring dat als er dan ook echt gevochten wordt de tegenstander totaal anders vecht. Hierdoor is Blaydes benieuwd hoe Aspinall hem zal benaderen zaterdag.

Kan Tom Aspinall de elite van de zwaargewicht divisie gaan aanvallen? Foto: Getty Images

Uitkomst

Voor Blaydes is het duidelijk. De winnaar van deze partij vecht tegen de winnaar van de partij tussen Ciryl Gane en Tai Tuivasa die in september in Parijs plaatsvind. Ngannou is op dit moment niet in beeld. Blaydes is blij dat er meer duidelijkheid is tegen wie hij moet vechten in de divisie. Een paar jaar geleden was het met de trilogie tussen Miocic en Cormier onmogelijk om voor een titel te vechten.

Verleden

In het verleden was Blaydes nog weleens gefrustreerd over het feit dat hij vaker werd onderschat en hij niet de kansen kreeg die hij volgens hem verdiende. Inmiddels heeft hij een andere mindset en wil hij zich alleen nog maar druk maken over de dingen waar hij invloed op heeft. Hard werken en ervoor zorgen dat mensen niet om hem heen kunnen.

Blaydes stopt Daukaus in de tweede ronde en wil dit weten Foto: Getty Images

Dutch style MMA

Blaydes begon met trainen in ‘Dutch Style MMA’. Volgens Blaydes bestaat het eigenlijk helemaal niet, maar was de coach die het aanbood iemand die in Amsterdam een jaar was gaan trainen. En toen hij terugkwam zijn les ‘Dutch Style MMA’ noemde. Het werkte echter niet en Blaydes vertrok al snel.

Alistair Overeem

Blaydes won een aantal jaar geleden van Overeem in de UFC. Daarna ging Overeem naar Blaydes zijn kamp toe om met hem samen te trainen. Blaydes zegt dat Overeem zaterdag in Londen aanwezig zal zijn om hem aan te moedigen. Echter hebben ze voor deze partij niet samen getraind.

De terugkeer van Alistair Overeem in het kickboksen (Photo Credits: GLORY Kickboxing) Foto: Other Agency

Anime

Net als Israel Adesanya en Chris Curtis is ook Curtis Blaydes een enorme Anime fan. De Amerikaan zegt dat hij ook niet weet hoe het komt dat zoveel van zijn collega’s liefhebber zijn van Anime. Hij keek er al naar voordat hij ook nog maar aan MMA vechten dacht. Dat was rond 1999.

