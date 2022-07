Lange voorbereiding

Aspinall heeft een lange voorbereiding achter de rug. Volgens de Engelsman is het altijd een vervelende voorbereiding als je voor een worstelaar moet trainen. Meerdere trainingspartners in een sessie op je hebben liggen is geen pretje. Echter verwacht hij de vruchten ervan te kunnen plukken tegen Curtis Blaydes.

Tom Aspinall verslaat Alexander Volkov in de eerste ronde Foto: Getty Images

Het is zwaargewicht MMA. Je moet je voor het ergste voorbereiden en het beste hopen. Hij wil de hamer zijn zegt Aspinall. En daarom zal je jezelf op alle mogelijke scenario’s moeten voorbereiden.

Vijf ronden

Blaydes zei in het interview van gisteren dat hij het voordeel heeft als de partij vijf ronden duurt aangezien Aspinall nog nooit een vijfde ronde heeft gezien. Aspinall is het daar volledig mee eens. De Engelsman zegt dat hij zou liegen als hij zou zeggen dat hij wel die ervaring had.

Kan Tom Aspinall de elite van de zwaargewicht divisie gaan aanvallen? Foto: Getty Images

Hoe goed is Aspinall

Op de vraag hoe goed Aspinall is heeft hij geen antwoord. Hij wil iedere keer beter worden en dingen over zichzelf leren. Hoe gaat hij met druk om? Kan hij van iemand als Blaydes winnen? Hoe goed is hij nu echt? Hij weet het zelf ook niet.

UFC London | De dilemma's van Tom Aspinall

Onervaren

Aspinall heeft het ook over zijn verliespartijen vroeg in zijn carrière. Hij was erg onervaren en wild en wilde alles hard doen. Dat is inmiddels compleet verdwenen. Aspinall geniet van de tijd in de Octagon en weet zijn energie veel beter te gebruiken. Dat brengt de ervaring en de gedachten uit het verleden met zich mee.

Respect voor Blaydes

Aspinall is het niet eens met de publieke opinie dat Blaydes wordt gezien als een pure worstelaar. Aspinall zegt dat er genoeg partijen zijn waar Blaydes ook zijn stand-up laat zien. Aspinall houdt zelfs erg van de stijl van Blaydes. Hij begrijpt ook niet waarom Blaydes vaak negatieve commentaren krijgt.

UFC London | Tom Aspinall maakt Engels feestje compleet

Nerveus

Aspinall wordt voor elke partij nerveuzer. Dit heeft ermee te maken dat hij tegen steeds betere tegenstanders moet vechten en hij weet wat er op het spel staat. Het wil niet zeggen omdat hij meer ervaring krijgt hij minder nerveus is. Totaal niet zelfs. Zwaargewicht is de gevaarlijkste divisie. Kleine handschoenen en immense personen.

Kampioen

Aspinall kan na Michael Bisping de tweede UFC-kampioen uit Manchester worden. Hij had daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Michael Bisping is zowel in als buiten de Octagon een voorbeeld voor Aspinall. Bisping weet dat ook zegt Aspinall. Ze zijn beiden uit de buitenwijken van Manchester. Harde werkers er zijn heel veel overeenkomsten tussen beiden volgens Aspinall.

Tom Aspinall mag wederom voor eigen publiek zijn kunsten gaan vertonen Foto: Getty Images

