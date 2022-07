UFC debuut

Over zijn debuut in maart van dit jaar kan Mokaev kort zijn. Het was fantastisch. Hij was eveneens blij dat hij ook blessurevrij uit de partij kwam. Het gaat deze keer nog beter worden zegt Mokaev. En we zullen tot zaterdag moeten wachten waarom.

Ongeslagen

Mokaev vecht al sinds zijn vijftiende. Hij was ongeslagen in het amateurcircuit. Van nervositeit heeft hij af en toe wel last, maar hij is het inmiddels zo gewend om te vechten dat het af en toe ook voelt als een potje sparren. Zijn sparring is vaker moeilijker dan zijn partijen.

Muhammad Mokaev vecht op 23 juli zijn tweede UFC partij Foto: Getty Images

Trashtalk

Mensen zien hem graag omdat hij veel aan trashtalk doet, maar het wel waarmaakt. Er zijn mensen die het leuk vinden, maar er is ook een andere kant van de medaille dat mensen hem willen zien verliezen. Echter is dat tot dusver nog niet gebeurd. Eveneens is het ook fascinerend voor mensen dat hij uit Dagestan vluchtte en nu furore maakt in Engeland als MMA vechter.

Hard werken

Het was belangrijk om tussen zijn 12de en 21ste jaar hard te werken om te komen waar hij nu is. Voor Mokaev is het belangrijk om zijn goede lijn door te zetten. Het respect wat hij krijgt is mooi, maar hij denkt ook dat als hij verliest dat ze hem weer gaan behandelen zoals hij behandelt werd toen hij naar Engeland vluchtte.

Voor Mokaev zijn gevoel moet hij sinds zijn debuutoverwinning in de UFC nog harder werken omdat alleen maar meer mensen in hem zijn gaan geloven. Hij wil laten zien dat hij ook echt zo goed is als dat veel mensen denken. De hype moet blijven leven.

Charles Johnson

Tegenstander Charles Johnson is een goede stand-up vechter volgens Mokaev. Maar hij heeft geen grondspel. Mokaev is veel beter op de grond vindt hij zelf. Eveneens is hij ook sterker tussen zijn oren zegt de Engelsman. Wanneer hij Johnson in het hotel tegenkwam wilde de Amerikaan hem niet aankijken. In 2019 trainde Mokaev kort met Johnson samen in Thailand. Mokaev zegt dat het geen naam mag hebben.

Charles Johnson (l) met teamgenoot Joaquin Buckley (r) (Photo credits: Johnson IG) Foto: Other Agency

Finish

Mokaev verwacht niets minder dan een finish zaterdag. Het ongeslagen talent zegt dat hij de ziel van Johnson zal nemen en hem vervolgens in de tweede ronde zal finishen. Mokaev hoopt meer van zichzelf te kunnen laten zien. Een snelle finish is leuk, maar hij werkt zo hard dat hij dit ook in de Octagon wil laten zien.

Stefan Struve

Mokaev maakte jaren geleden een foto met Stefan Struve waar hij een double-leg bij hem probeerde. Struve interviewde Mokaev na zijn overwinning in maart. Mokaev vond het erg leuk om Struve opnieuw te zien en wees hem op de foto die hij destijds met hem maakte.

UFC London | "I want to fight Tim Elliott next" - Mokaev tegen Struve

