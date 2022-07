Paddy the Fatty

Pimblett staat erom bekend dat hij na zijn partijen altijd behoorlijk veel aankomt door de calorieën die hij naar binnen werkt. Hij kwam zelf met de naam ‘Paddy the Fatty’. Zo heeft hij een keer onbewust 11 tot 12.000 calorieën op een dag tot zich genomen.

Ad

Paddy Pimblett in zijn 'Paddy the Fatty' fase Foto: Getty Images

UFC UFC London | Kan Aspinall ook tegen Blaydes het publiek op de banken krijgen? (Preview) 41 MINUTEN GELEDEN

Onbewust volgens de man uit Liverpool. Hij bleef gewoon doorgaan met eten van ongezonde dingen. Hij gaat het proberen om het binnen de perken te houden, maar hij kan niets beloven. Tweeënhalve maand geleden woog hij nog 205 pond. Pimblett vecht op 145 pond en moest voor deze partij dus 60 pond afvallen. Pimblett zegt dat die kilo’s er niet makkelijk afgaan, maar met hard werk en focus je ver komt.

Anfield Road

De droom van Pimblett is nog altijd om het main event te zijn op Anfield Road, de thuishaven van zijn favoriete club Liverpool. Pimblett zegt dat hij er mensen kent en dat het waarschijnlijk pas mogelijk is in 2024 of 2025.

Anfield Road Foto: Getty Images

Pimblett verwacht dat het in 2025 of 2026 gaat gebeuren en dat hij het main event zal zijn en hij het stadion zal uitverkopen. Tot dan zal hij in de Verenigde Staten op PPV’s staan.

Geen New York

Pimblett zegt dat de Madison Square Garden Arena in New York een mooi toneel is, maar hij liever ergens anders vecht. Dat heeft te maken met de hoge belasting die betaald moet worden. Hij moet op zijn geld letten zegt de man uit Liverpool. Dus moet hij maar de T-Mobile Arena in Las Vegas overnemen.

Virgil van Dijk

Pimblett was in shock toen hij ’s ochtends na zijn partij tegen Rodrigo Vargas zijn mobiel pakte en zag dat Virgil van Dijk en Andy Robertson naar hem getweet hadden. Bekende voetballers van zijn favoriete club Liverpool die wisten wie hij was. Daar was hij van onder de indruk. Pimblett hoopt dat ze ook zaterdag weer naar zijn partij kijken.

Liverpool

Pimblett is trots dat Molly McCann, Darren Till, Tom Aspinall en hijzelf het goed doen in de UFC. Het heeft ermee te maken dat ze bij de twee beste sportscholen in het Verenigd Koninkrijk trainen. Hijzelf en McCann bij Next Generation MMA en Till en Aspinall bij Team Kaobon.

Molly McCann

Voor Pimblett is Molly McCann meer dan een vriendin. Hij ziet haar als zijn grote zus. Ze hebben al een aantal mooie momenten meegemaakt zowel binnen als buiten de UFC.

Pimblett en McCann euforisch na hun overwinningen tijdens UFC London Foto: Getty Images

Beide trainen al meer dan tien jaar samen. Ze zijn een soort van ‘package deal’ waar Pimblett is daar is McCann ook en andersom.

Tegenstander Leavitt

Leavitt’s bijnaam is ‘The Monkey God’, Pimblett noemt hem ‘The Monkey Crab’. Pimblett vindt hem een idioot. In het begin had hij geen probleem met Leavitt totdat de Amerikaan in interviews vertelde dat hij Pimblett zal finishen. Volgens Pimblett kan hij niet eens zijn lunch finishen. Hij daagt Leavitt uit om het vuistgevecht met hem aan te gaan. Pimblett zegt dat hij overal beter is dan Leavitt en hij hem in de eerste ronde knockout zal slaan.

De lenige Jordan Leavitt moet het 'Pimblett feestje' in Londen gaan verstoren Foto: Getty Images

Kijk naar UFC London

Eurosport aanwezig in de O2 Arena. De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de O2 Arena om 20.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

UFC UFC London | “Het publiek in de O2 Arena geeft me een extra leven” – Molly McCann EEN UUR GELEDEN