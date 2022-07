The Scottish Way

Op de vraag hoe het komt dat Craig zo goed is in het winnen van partijen die hij lijkt te gaan verliezen is de Schot duidelijk. ‘It’s the Scottish way’. Wij zijn altijd de underdog zegt hij. En er is geen lol aan om een partij meteen te winnen. Eerst het gevoel hebben dat je gaat verliezen en vervolgens als de underdog toeslaan is dé manier. Dat maakt zijn partijen ook zo interessant om naar te kijken.

Paul Craig gaat proberen zijn stijgende lijn vast te houden tijdens UFC Londen Foto: Getty Images

It’s over

Ook in zijn meest recente partij in maart tegen Nikita Krylov leek Craig aan de verliezende hand. Krylov besloot echter in de guard van Craig te gaan. Craig vertelde hem ‘It is over, and you know it’. De Schot finishte inderdaad de partij via een Triangle Choke submission.

Triangle-Triangle-Triangle

Craig gaat voor de derde maal vechten in de O2 Arena. Craig versloeg zowel Magomed Ankalaev als Nikita Krylov via Triangle Chokes en zou hier graag een derde tegen Oezdemir aan toevoegen. Craig laat echter ook weten dat hij met elke finish tegen Oezdemir tevreden is. Al klinkt een Triangle Choke in de derde ronde wel erg fijn zegt de Schot.

The Bearjew Paul Craig!! Foto: Getty Images

Craig verwacht eigenlijk dat Oezdemir er agressief in zal gaan en hem snel knockout zal proberen te slaan. Craig verwacht dat de partij uiteindelijk naar de grond gaat en hij de Zwitser met een Rear Naked Choke submission zal finishen.

Onvoorspelbaar

MMA is onvoorspelbaar volgens Craig en dat is wat het zo’n mooie sport maakt. Als je het met boksen vergelijkt bijvoorbeeld heb je altijd wel een torenhoge favoriet. Niemand verwacht dat Anthony Joshua of Floyd Mayweather Jr. verliezen. In het MMA vecht de nummer een tegen de nummer 2 en de nummer 2 tegen de nummer 3. Allemaal hoge kwaliteit partijen.

Volgende horde

Craig wil eigenlijk niet langs Oezdemir kijken, maar heeft wel een bepaald idee hoe de UFC zijn verdere verloop in de organisatie ziet. Volgens Craig zou hij weleens zijn volgende partij tegen Alexander Gustafsson kunnen vechten. Het is een gevecht dat eerder op het programma stond, maar niet doorging. Craig trainde in het verleden samen met de Zweed en heeft veel respect voor Gustafsson. Het main event in november in Stockholm tegen Gustafsson is waar Craig op hoopt.

Paul Craig Foto: Getty Images

Aspinall bet

Craig zegt dat hij niet vaak op gevechten wed, maar hij dit wel deed voor de Tom Aspinall partij tegen Alexander Volkov. Hij zette al zijn geld in op Aspinall winst via submission. Dit gebeurde ook waardoor Craig een Travis Scott x Air Jordan 1 Retro High OG schoen kon kopen. Craig is namelijk een echte schoenenliefhebber. Craig zegt de schoen niet te zullen dragen, maar deze te bewaren om altijd hieraan terug te denken. Craig zou overigens ook ditmaal zijn geld op Aspinall zetten.

Golden Age of British MMA

Volgens Craig is het inderdaad de ‘Golden Age of British MMA’ echter is dit al een tijdje zo volgens de Schot. Alleen hebben ze nooit de kans gehad om het te etaleren op deze manier. Het evenement in maart was het belangrijkste evenement in de historie van het Britse MMA. Hier werd eindelijk het talent gezien waarvan veel mensen al wisten dat het er was.

Favoriete film

Braveheart zou misschien het meest voor de hand liggend antwoord zijn, maar volgens Craig is de film incorrect. De strijd vond nooit plaats op een open veld maar op een brug. Het is een goede film, maar het is gewoon incorrect en dat maakt het iets minder zegt Craig. En dat een Australiër een Schot speelt maakt het ook niet veel beter. Memento van Guy Pearce is de favoriete film aller tijden. Als hij zijn favoriete tijdreisfilm moest kiezen was het Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Braveheart Foto: From Official Website

