Voor Aspinall de grootste klus van zijn nog jonge carrière. Echter weet hij dat een overwinning op Blaydes hem heel kort bij een titelgevecht brengt in de zwaargewicht divisie. Blaydes daarentegen staat al jaren in die top, maar verloor al tweemaal van huidig kampioen Francis Ngannou en zal hierdoor een buitengewone performance moeten neerzetten om eventueel een derde partij af te dwingen.

Worstelfenomeen

Curtis Blaydes is misschien wel de beste pure worstelaar in de zwaargewicht divisie. De Amerikaan vecht sinds 2016 in de UFC. Destijds debuteerde hij tegen Francis Ngannou. De huidige kampioen. Ngannou won nadat Blaydes niet verder mocht in verband met een gezwollen oog. Blaydes zou in de UFC uitgroeien tot een van de beste vechters van de divisie.

Curtis Blaydes moet op vijandig gebied proberen de overwinning te pakken Foto: Getty Images

De Amerikaan vocht echter nooit voor de titel. In zijn twee #1 contender partijen tegen zowel Francis Ngannou (rematch) en Derrick Lewis ging hij zwaar knockout. Blaydes won zijn meest recente twee partijen. Tegen Rozenstruik zagen we vintage Blaydes die de Surinamer op de grond wist te controleren. Echter in zijn meest recente partij wist Blaydes zijn striking meer te laten zien en sloeg hij in de tweede ronde de lichten uit bij Chris Daukaus. Nu wacht de Engelsman Tom Aspinall.

Toptalent

Voor de in de UFC ongeslagen Aspinall gaat het (net als al zijn voorgaande partij) een heel belangrijke partij worden. Als hij wint van Blaydes ligt de weg naar een titelgevecht eind dit jaar helemaal open. De Engelsman heeft tot dusver indruk gemaakt met vijf overwinningen in evenveel optredens in de UFC. Aspinall versloeg onder meer voormalig kampioen Andrei Arlovski via een Rear Naked Choke submission in de tweede ronde.

Tom Aspinall mag wederom voor eigen publiek zijn kunsten gaan vertonen Foto: Getty Images

Uiteraard was zijn meest recente partij het gevecht waar Aspinall zowel nationaal als internationaal zijn doorbraak maakte in de UFC. In maart van dit jaar won hij in Londen van de Rus Alexander Volkov via een Straight Armbar in de eerste ronde. Aspinall maakte daarmee een reuzenstap in de divisie. De Engelsman kan bij een overwinning op Blaydes zich nestelen in de absolute top van de divisie. Er staat dus veel op het spel voor de man uit Liverpool.

Joker

Jack Hermansson draait inmiddels ook alweer een aantal jaartjes mee in de top 15 van de middengewicht divisie. Hermansson maakte in 2016 zijn debuut voor de UFC. De Noorse-Zweed was in zijn eerste twee jaar in de UFC een vrij onopvallende vechter. Hier kwam verandering in toen hij in 2019 voormalig WSOF kampioen David Branch versloeg via submission. De UFC zag potentieel in Hermansson en beloonde hem met een main event tegen ‘Jacaré’ Souza. Hermansson won en leek in pole position te zitten voor een contenderpartij en daarna eventueel titelgevecht.

Jack Hermansson komt in actie tijdens UFC London Foto: Getty Images

Hermansson verloor die contenderpartij tegen Jared Cannonier en moest in de wachtkamer. Hermansson won vervoilgens nog twee gevechten waaronder een prachtige Heel Hook submission tegen Kelvin Gastelum. Echter werden de belangrijke main event partijen verloren van Marvin Vettori en Sean Strickland. Hermansson weet dat hij moet winnen in Londen tegen Chris Curtis om relevant te blijven in de divisie.

Action Man

Chris Curtis is een man met een verhaal. “Action Man” deed in 2018 mee aan de Dana White’s Contender Series. Via een spectaculaire Hook Kick KO won hij van Sean Lally. De UFC gaf Curtis tot onbegrip van veel fans en ook Curtis zelf geen contract. Curtis ging verder bij andere organisaties zoals de PFL en zou zelfs tweemaal zijn pensioen aankondigen. Uiteindelijk kreeg hij toch het belletje van de UFC in 2021. Curtis debuteerde in New York tegen Phil Hawes. Curtis won de partij via KO in de eerste ronde.

Chris Curtis gaat voor zijn vierde achtereenvolgende overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Daarmee draaide hij het gevecht totaal op zijn kop omdat Hawes tot dan de bovenliggende partij was. Curtis onderstreepte zijn knockout power een maand later wederom. Ditmaal won Curtis van Brendan Allen via KO. De Amerikaan won vorige maand ook zijn derde UFC partij tegen BJJ-specialist Rodolfo Vieira en keert nu als vervanger van Darren Till alweer terug in de Octagon tegen Hermansson. Curtis kan bij een overwinning een reuzenstap zetten in de divisie.

Publiekstrekker

Paddy Pimblett is uiteraard ook van de partij in Londen. De man uit Liverpool is in no-time uitgegroeid tot een van de grootste publiekstrekkers in de UFC. De voormalig Cage Warriors kampioen die qua looks niet zou misstaan als vijfde lid van The Beatles gaat zijn derde partij in de UFC vechten. Pimblett maakte vorig jaar zijn langverwacht debuut in de Octagon en deed dat tegen Luigi Vendramini.

Is Paddy Pimblett de volgende superster in de UFC? Foto: Getty Images

Pimblett had het moeilijk in het begin, maar wist uiteindelijk de Braziliaan vlak voor het einde van de eerste ronde via knockout te stoppen. Pimblett wist eerder dit jaar in Londen ook te winnen van Rodrigo Vargas. Wederom had Pimblett problemen in het begin en draaide hij de partij om in zijn voordeel door in de eerste ronde via Rear Naked Choke submission te winnen. Zijn befaamde uitspraak ‘Scousers don’t go knockout’ heeft hij nog altijd waar kunnen maken. Nu treft hij de eveneens op de grond vaardige Jordan Leavitt.

Twerker

Jordan Leavitt, door zijn lenigheid ook wel "The Monkey God" genoemd, maakte in 2017 zijn professionele MMA debuut. Leavitt baande zich een weg door het regionale circuit met een record van 5-0 om vervolgens in 2020 bij de LFA organisatie te tekenen. Tijdens zijn LFA debuut won hij via Anaconda Choke submission in de tweede ronde van Leivon Lewis. Hiermee trok hij de aandacht van de UFC die Leavitt uitnodigde voor het vierde seizoen van de DWCS. Leavitt imponeerde met een Arm-Triangle Choke submission tegen Luke Flores en werd getekend door de UFC.

De lenige Jordan Leavitt moet het 'Pimblett feestje' in Londen gaan verstoren Foto: Getty Images

Tijdens zijn debuut vier maanden later versloeg hij MMA veteraan Matt Wiman via een Slam KO binnen 22 seconden. Leavitt kreeg uiteraard de performance of the night bonus van 50.000 dollar voor deze overwinning. Leavitt liep uiteindelijk in de zomer van 2021 tegen zijn eerste verliespartij aan. De Peruaan Claudio Puelles was via unanimous decision te sterk. Uiteindelijk wist Leavitt in zijn meest recente partijen weer de stijgende lijn te pakken. Met een Inverted Triangle Choke submission tegen Matt Sayles en een split decision overwinning tegen Trey Ogden wacht nu het fenomeen uit Liverpool Pimblett.

Vaste top-15 klant

Krylov begon zijn UFC carrière in 2013 in het zwaargewicht. Echter maakte hij al snel de overstap naar het licht-zwaargewicht waar hij na een verlies een winstreak van vijf partijen wist op te bouwen. Krylov zou vervolgens een contenderpartij verliezen van Misha Cirkunov en verliet de UFC. Nadat hij vervolgens buiten de UFC viermaal op rij won en in Rusland de Fight Nights Global titel wist te pakken keerde hij in 2018 alweer terug in de UFC.

Nikita Krylov verloor zijn laatste twee partijen en zal moeten winnen om in de rankings te blijven Foto: Getty Images

Krylov vocht een stuk zakelijker dan in zijn eerste UFC run echter leverde hem dit tot dusver niet veel succes op. Krylov won van Ovince St. Preux en Johnny Walker, maar werd in zijn laatste twee partijen verslagen door zowel Magomed Ankalaev als Paul Craig. Hierdoor zal Krylov van Gustafsson moeten winnen om zijn plaats in de rankings te verdedigen.

Voormalig topcontender

Gustafsson kwam als ongeslagen vechter in 2009 de UFC binnen. Na een goed debuut verloor hij van Phil Davis. Vanaf dat moment begon Gustafsson aan een opmars in de divisie en versloeg hij zes tegenstanders op rij waaronder Thiago Silva en voormalig kampioen Mauricio ‘Shogun’ Rua. Hierdoor mocht Gustafsson voor de titel vechten tegen Jon Jones. Gustafsson gaf Jones de moeilijkste partij van zijn carrière echter won Jones via een controversiële unanimous decision. Gustafsson verloor vervolgens voor eigen publiek via KO van Anthony Johnson. Ondanks dat verlies kreeg Gustafsson een herkansing voor de titel tegen kampioen Daniel Cormier.

Alexander Gustafsson gaat op zoek naar zijn eerste overwinning sinds 2017 Foto: Getty Images

In wederom een close gevecht was het Cormier die won via split decision. Gustafsson zou vervolgens weten te winnen van Jan Blachowicz en zette een clinic neer tegen voormalig kampioen Glover Teixeira. Het leverde hem een derde kans op om voor de titel te vechten in een rematch tegen Jon Jones. Ditmaal was Jones via KO te sterk. Na vervolgens ook te verliezen tegen Anthony Smith kondigde ‘Gus’ zijn afscheid aan. Echter keerde hij vorig jaar onverwacht terug in het zwaargewicht tegen Fabricio Werdum. Gustafsson verloor en maakt nu zijn opwachting in de divisie waar hij zoveel succes kende tegen Krylov. Kan Gustafsson een nieuwe run maken in de divisie?

Definitie van fanatiek

Ook Molly McCann is weer van de partij tijdens dit evenement in Engeland. De vrouw uit Liverpool is uitgegroeid tot een van de meest geliefde vechters in Europa. McCann kwam als voormalig Cage Warriors kampioene in 2018 de organisatie binnen. McCann had voor eigen publiek een valse start tegen Gillian Robertson, maar wist vervolgens een mooie winstreak neer te zetten met drie overwinningen tegen onder meer Ariane Lipski en Diana Belbita. McCann zou vervolgens niet weten door te stoten naar de top 15 van de divisie. Twee partijen werden verloren waardoor McCann wist dat ze moest winnen van Ji Yeon Kim vorig jaar.

Molly McCann is ook niet vies van een beetje 'trashtalk' in de Octagon Foto: Getty Images

McCann zette een fantastische partij neer. Kim gaf goede tegenstand waardoor het gevecht werd beloond met de Fight of the Night bonus. McCann pakte de overwinning via unanimous decision. Echter haar grote doorbraak pakte de Liverpoolse in haar meest recente partij in Londen tegen Luana Carolina. Met een Spinning Back Elbow in de derde ronde sloeg ze de Braziliaanse ongenadig hard knockout. De KO zal eind van het jaar meedingen naar de titel KO of the Year. McCann kan eigenlijk sinds dat optreden niet meer stuk in Engeland en was een must op dit evenement. Ze treft de Amerikaanse Hannah Goldy.

Talentvol

Hannah Goldschmidt beter bekend als Hannah Goldy is een Amerikaanse atlete die haar MMA debuut maakte in 2016. Goldy wist in het regionale circuit hoge ogen te gooien en werd met een 4-0 record in 2019 uitgenodigd om mee te doen aan het derde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Goldy won van Kali Robbins, maar overtuigde de UFC niet. Goldy werd aangeraden om meer ervaring op te doen buiten de UFC. De UFC kwam binnen een maand terug op die uitspraak omdat het een invalster nodig had om het tegen Miranda Granger op te nemen.

Hannah Goldy gaat in Londen voor haar tweede UFC overwinning Foto: Getty Images

Goldy maakte haar debuut tegen Granger, maar was duidelijk niet in vorm. Granger was de betere en versloeg de tot dan ongeslagen Goldy via unanimous decision. Nadat Goldy vorig jaar ook van Diana Belbita verloor wist de Amerikaanse dat ze in september jongstleden moest winnen van Emily Whitmire om haar carrière in de UFC een vervolg te geven. Goldy deed dit via een Armbar submission in de eerste ronde en was door het dolle heen. Nu zal ze op vijandig gebied moeten proberen om de publiekslievelinge McCann te verslaan. Een zeer lastige taak.

Mr. Cheatcode

De main card wordt geopend door de Schot Paul Craig. De zeer vaardige grondvechter heeft inmiddels al behoorlijk veel indruk gemaakt in de UFC. De voormalig BAMMA kampioen kwam in 2016 over naar de UFC. Craig had een moeilijk begin van zijn UFC carrière. De Schot won weliswaar zijn debuut, maar verloor vervolgens tweemaal achter elkaar en leek ook in zijn vierde partij te gaan verliezen. Craig wist echter een konijn uit de hoge hoed te toveren tegen Magomed Ankalaev en via Triangle Choke submission in de laatste seconde te winnen. Craig gaf na de partij aan dat hij gestopt was met MMA als hij had verloren.

Paul Craig gaat proberen zijn stijgende lijn vast te houden tijdens UFC Londen Foto: Getty Images

Sinds 2019 lijkt Craig echter in een totaal andere modus te zitten. De Schot is super taai en nauwelijks tot niet te finishen. Eveneens is de Schot een van die vechters met een ‘cheatcode’. Hij kan op ieder moment de partij via een submission finishen. Die submission game van Craig is zo goed dat hij onder meer Jamahal Hill (uiteindelijk officieel genoteerd als een TKO) en Nikita Krylov hiermee wist te pakken in zijn meest recente gevechten. Krylov was bijvoorbeeld aan de winnende hand, maar liet zich verleiden om het grondspel met Craig aan te gaan. Een dure fout. Nu treft Craig voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir.

No-time

Oezdemir is misschien wel net als Craig iemand met een eveneens raar verloop van zijn UFC carrière. Oezdemir won in 2017 zijn debuut door Ovince St.Preux via split decision te verslaan. De Zwitser zou vervolgens binnen een minuut afrekenen met respectievelijk Misha Cirkunov en Jimi Manuwa. Beide mannen werden getrakteerd op een ongenadig harde knockout. Het leverde Oezdemir de bijnaam ‘No-Time’ op. De UFC was zo onder de indruk van de Zwitser dat hij voor de titel mocht vechten tegen Daniel Cormier. Cormier was een maatje te groot en versloeg Oezdemir in de tweede ronde via TKO.

Volkan Oezdemir gaat proberen zijn neerwaartse spiraal te doorbreken Foto: Getty Images

Nadat vervolgens ook werd verloren van Anthony Smith en Dominick Reyes leek Oezdemir steeds meer uit beeld te raken in de top van de divisie. Oezdemir had vervolgens in 2019 een opleving met een KO overwinning tegen Ilir Latifi en een controversiële split decision overwinning tegen Aleksandar Rakic. De UFC gaf Oezdemir vervolgens Jiri Prochazka als tegenstander. Prochazka maakte zijn debuut en is inmiddels zoals we allemaal weten de kampioen. Oezdemir begon echter goed in de eerste ronde en bracht de Tsjech in moeilijkheden. Echter nam Prochazka in de tweede ronde over en finishte Oezdemir. De Zwitser verloor in zijn meest recente gevecht van Magomed Ankalaev en zal moeten winnen van Craig om aansluiting te houden met de top van de divisie.

Prelim pareltje

Het Eurosport prelim pareltje is net als tijdens het vorige Londen evenement uiteraard Muhammad Mokaev. De 21-jarige Muhammad Mokaev geldt al tijden als een van de allergrootste talenten in het vlieggewicht. Mokaev kwam als vluchteling vanuit Dagestan naar Engeland. Mokaev die ook onder de Engelse vlag vecht vocht tussen 2015 en 2020 liefst 23 amateur partijen. Deze wist Mokaev allemaal te winnen. Uiteindelijk maakte Mokaev in 2020 zijn lang verwachtte overstap naar de professionals.

Muhammad Mokaev vecht op 23 juli zijn tweede UFC partij Foto: Getty Images

De grootste organisatie uit het Midden-Oosten genaamd Brave CF gaf Mokaev de kans om professionele partijen te vechten. Mokaev won er vier en een eindigde in een no-contest. Uiteindelijk tekende hij begin dit jaar bij de UFC. Mokaev maakte in maart van dit jaar in Londen zijn debuut voor de UFC tegen Cody Durden. Mokaev had slechts 58 seconden nodig om Durden 'aan' te slaan en het vervolgens met een Guillotine Choke submission af te maken. Het leverde de jonge atleet de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar. Nu treft hij nieuwkomer Charles Johnson.

De volledige card

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall

- Jack Hermansson vs. Chris Curtis

- Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Molly McCann vs. Hannah Goldy

- Paul Craig vs. Volkan Oezdemir

Preliminary Card

- Mason Jones vs. Ludovit Klein

- Marc Diakiese vs. Damir Hadzovic

- Nathaniel Wood vs. Charles Rosa

- Makwan Amirkhani vs. Jonathan Pearce

- Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson

- Jai Herbert vs. Kyle Nelson

- Mandy Böhm vs. Victoria Leonardo

- Claudio Silva vs. Nicolas Dalby

Kijk naar UFC London

Eurosport aanwezig in de O2 Arena. De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de O2 Arena om 20.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

