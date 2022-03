Het evenement in Londen is het eerste Fight Night evenement van de UFC voor een uitverkochte zaal sinds het begin van de coronapandemie.

Jeugd vs. Gevestigde orde

Ad

Voor de ongeslagen Aspinall gaat het een heel belangrijke partij worden. Als hij wint van de ervaren Volkov ligt de weg naar een titelgevecht eind dit jaar helemaal open. De Engelsman heeft tot dusver indruk gemaakt met vier overwinningen in evenveel optredens in de UFC. Aspinall’s grootste overwinning was in principe zijn een na laatste gevecht. Toen versloeg hij voormalig kampioen Andrei Arlovski via een Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Het was voor Aspinall ook de enige finish tot dusver in de tweede ronde. De andere tien partijen die de Engelsman won werden allemaal al in de eerste ronde beslist.

UFC UFC 273 | Du Plessis & Hernandez verliezen tegenstander, maar treffen elkaar 8 UUR GELEDEN

Alexander Volkov moet winnen om een eventueel titelgevecht in het zicht te houden Foto: Getty Images

Tegenstander Volkov heeft drie keer zoveel partijen op zijn naam staan. Volkov maakte zijn UFC debuut toen hij al 32 partijen had gevochten. De Rus had toen al titels gewonnen bij Bellator MMA en M-1 Global en was een gevestigde naam. Volkov begon ook sterk in de UFC, en was in zijn vijfde UFC partij 11 seconden verwijderd van een titelgevecht. Echter ging hij zwaar KO tegen Derrick Lewis en ging het titelgevecht aan zijn neus voorbij. Volkov won vervolgens vier van zijn laatste zes partijen, maar verloor de belangrijke gevechten tegen Ciryl Gane en Curtis Blaydes. Voor Volkov zaak om te winnen van Aspinall anders is een titelgevecht zeer ver uit zicht.

Allen gaat voor 9de UFC overwinning

Het co-main event is een partij in de vedergewicht divisie tussen Arnold Allen en Dan Hooker. Voor Allen wordt het zijn negende partij in de UFC. De Engelsman won al zijn acht voorgaande gevechten binnen de organisatie. Het probleem met Allen is alleen dat hij niet vaak genoeg vecht, waardoor hij nog altijd niet de top 5 van de divisie heeft bereikt. Allen vecht over het algemeen maar een keer per jaar en heeft hierdoor nog steeds niet de kans gehad om zich te meten met de top van de divisie.

Kan Arnold Allen zijn negende achtereenvolgende partij in de UFC winnen? Foto: Getty Images

Zaterdag treft hij de Nieuw-Zeelander Dan Hooker. Hooker gaf in 2016 aan nooit meer te willen vechten in de vedergewicht divisie en stapte over naar de lichtgewicht divisie. Hooker wist een redelijk sterke run te maken in die divisie en wist zelfs de top 5 binnen te komen. Echter verloor hij drie van zijn laatste vier partijen en besloot hij terug te komen op zijn opmerking in 2016. Hooker krijgt nu te maken met Arnold Allen die al ruim zeven jaar geen partij meer verloor.

Is Pimblett de nieuwe UFC 'hypetrain'?

Sommige atleten weten zichzelf goed te verkopen en continu in de spotlights te zetten. Paddy Pimblett uit Liverpool behoort tot die groep atleten. De man die qua kapsel niet zou misstaan als bandlid van ‘The Beatles’ is een van de meest bekende namen in het Britse MMA circuit. De voormalig Cage Warriors kampioen werd al heel vaak aan de UFC gelinkt. Echter had ‘The Baddy’ na eigen zeggen geen interesse om de overstap te maken. Daar kwam vorig jaar verandering in. Pimblett tekende bij de UFC en debuteerde tegen Luigi Vendramini. Het gevecht begon slecht voor Pimblett die aangeslagen was na een aantal rake stoten van de Braziliaan. Uiteindelijk draaide Pimblett de partij totaal om en won hij via KO vlak voor het einde van de eerste ronde. Pimblett liet weten dat ‘Scousers’ nooit knockout gaan.

Kan Paddy Pimblett ook zijn tweede overwinning in de UFC pakken? Foto: Getty Images

Nu treft hij in zijn tweede UFC partij Kazula Vargas. Vargas die eigenlijk Rodrigo Vargas heet, maar in Mexico bekend staat onder de naam Kazula gaat voor de vierde maal vechten in de UFC. Vargas heeft eigenlijk nog niet heel erg weten te imponeren. Hij verloor zijn debuut van Alex da Silva, en was aan de winnende hand tegen Brok Weaver totdat hij een diskwalificatie aan zijn broek kreeg na een illegale knietechniek. In zijn meest recente partij versloeg hij Rong Zhu. Echter zal Vargas een behoorlijke underdog zijn in de partij tegen Pimblett.

IJslandse nuchterheid

Waar Pimblett houdt van de spotlights staat daar compleet tegenover de IJslander Gunnar Nelson. Nelson is een grondspecialist en iemand die eigenlijk totaal niet de spotlights zoekt. De zin ‘geen woorden, maar daden’ is het best van toepassing op Nelson. In 2012 kwam hij als ongeslagen vechter de organisatie binnen. Nelson wierf onder meer bekendheid als trainingspartner van UFC superster Conor McGregor. Nelson wist echter met zijn effectief grondspel al snel de harten van de MMA fans te veroveren. Helaas voor de IJslander liep hij naarmate de competitie zwaarder werd tegen een aantal flinke dompers aan. Nelson’s laatste partij dateert alweer van bijna 2.5 jaar geleden. Dit was tijdens het meest recente Europese evenement in Kopenhagen tegen Gilbert Burns. Nelson verloor via unanimous decision. De IJslander weet dat hij zal moeten winnen van Takashi Sato om een nieuwe run in de weltergewicht divisie te maken. Sato is misschien wel een geschikte tegenstander daarvoor.

Gunnar Nelson maakt eindelijk zijn comeback in de UFC Foto: Getty Images

De Japanner heeft in zijn vier UFC partijen laten zien vooral staand zijn mannetje te staan. Echter heeft de vechter die bij het Sanford MMA van Henri Hooft traint moeite met atleten die de partij naar de grond halen. Tegen zowel Miguel Baeza als Belal Muhammad werd via submission verloren. De verwachting is ook dat Nelson de partij zo snel mogelijk naar de mat zal willen brengen. De vraag is dan ook; Kan Sato de takedowns stoppen en zijn eigen spel spelen? Of moet hij meegaan in het technische grondspel van de IJslander? We zullen het snel weten.

'Everybody loves a Meatball'

Na hevig protest van de Engelse fans is ook Molly McCann toegevoegd aan de main card. McCann stond tot eergisteren nog op de prelims. Echter heeft de Liverpoolse een ongekende fanbase die het niet pikten van de UFC dat ‘Meatball’ op de prelims stond. McCann die teamgenote is van Paddy Pimblett staat eigenlijk altijd garant voor actie. McCann kent maar een versnelling en dat is volle vaart vooruit en kijken wie er als eerste neer gaat. McCann is net als haar teamgenoot Pimblett een voormalig kampioene bij de Cage Warriors organisatie. De Engelse vocht tot dusver zeven maal voor de UFC. Van die zeven partijen won ze er vier. Tijdens haar meest recente gevecht won ze de fight of the night bonus. Die partij eindigde in een unanimous decision overwinning tegen de Zuid-Koreaanse Ji Yeon Kim.

Molly McCann is ook niet vies van een beetje 'trashtalk' in de Octagon Foto: Getty Images

Nu staat de Braziliaanse Luana Carolina tegenover haar. Carolina is een onopvallende atlete die echter wel goede resultaten heeft gehaald in de UFC. Carolina won drie van haar vier partijen en wist tijdens haar meest recente gevecht publiekslievelinge Lupita Godinez te verslaan. Carolina is net als McCann bij voorkeur een staande vechtster en heeft een zeer sterk en goed Muay Thai spel.

Herbert heeft wederom moeilijke taak

De main card wordt geopend door voormalig Cage Warriors kampioen Jai Herbert. De vechter uit Wolverhampton is een zeer attractieve atleet. Herbert gaat altijd voor de finish, maar kreeg van de UFC zeer sterke tegenstanders voorgeschoteld in zijn eerste twee partijen. Herbert werd door zowel Francisco Trinaldo als Renato Moicano gefinisht en moest hierdoor vechten voor een langer verblijf in de organisatie tijdens zijn meest recente partij tegen Khama Worthy. Herbert nam dit ter harte en won de partij via TKO in de eerste ronde. Nu staat misschien wel het grootste talent uit de vedergewicht divisie tegenover hem.

Jai Herbert gaat voor 2de overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Ilia Topuria nam het gevecht tegen Herbert een gewichtsklasse hoger op ‘short notice’ aan. Topuria is met een 11-0 record nog altijd perfect in zijn MMA carrière. De Spaanse Georgiër is ongelooflijk vaardig op de grond en heeft inmiddels ook aan zijn stand-up spel gewerkt. Dit etaleerde hij in zijn meest recente overwinningen tegen zowel Damon Jackson als Ryan Hall. Beide gevechten werden via KO gewonnen. Het zal voor Herbert een ongelooflijk lastige kluif worden om de overwinning in Engeland te houden.

ONGESLAGEN TOPTALENT

Ongeslagen toptalent Muhammad Mokaev maakt UFC debuut in Londen (Photo Credits: Brave CF) Foto: Other Agency

Iedere week kiezen we bij Eurosport een prelim pareltje. Echter is dit deze week helaas niet mogelijk. Op de prelims staan teveel atleten die in aanmerking komen voor deze categorie. Zo maakt onder meer de ongeslagen Muhammad Mokaev zijn UFC debuut tegen Cody Durden. Mokaev is ongeslagen in zijn professionele carrière. Eveneens zette hij in het amateur circuit een 23-0 record neer. De in Rusland geboren Mokaev kwam als vluchteling op jonge leeftijd in Engeland terecht en komt ook uit voor Engeland. Op dit evenement staan ook partijen tussen de ongeslagen Jack Shore en Timur Valiev, maar ook gevestigde namen als Paul Craig en Nikita Krylov die het tegen elkaar opnemen. Genoeg te genieten dus!!!

Het volledige programma voor UFC London

UFC London: Volkov vs. Aspinall Foto: Getty Images

Main Card

- Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

- Arnold Allen vs. Dan Hooker

- Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

- Gunnar Nelson vs. Takashi Sato

- Molly McCann vs. Luana Carolina

- Jai Herbert vs. Ilia Topuria

Preliminary Card

- Mike Grundy vs. Makwan Amirkhani

- Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

- Nikita Krylov vs. Paul Craig

- Jack Shore vs. Timur Valiev

- Cory McKenna vs. Elise Reed

- Nathaniel Wood vs. Vince Morales

- Muhammad Mokaev vs. Cody Durden

Dit evenement mag je als MMA liefhebber niet missen!. Eurosport zal live vanuit de O2 Arena verslag doen van dit Europese evenement!! De previewshow begint zaterdagavond om 20.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card. Ook deze is te bekijken op Eurosport!!

UFC UFC | Toptalent Almeida vecht tegen Grishin op 21 mei 14/03/2022 OM 02:15