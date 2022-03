Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Ad

UFC UFC London | Eerste Europese evenement in 2,5 jaar tijd kijk je live op Eurosport en discovery+ EEN UUR GELEDEN

Main Card

- Alexander Volkov (253 lbs) vs. Tom Aspinall (252 lbs)

- Arnold Allen (146 lbs) vs. Dan Hooker (145 lbs)

- Paddy Pimblett (155 lbs) vs. Kazula Vargas (155 lbs)

- Gunnar Nelson (171 lbs) vs. Takashi Sato (170 lbs)

- Molly McCann (126 lbs) vs. Luana Carolina (125 lbs)

- Jai Herbert (155 lbs) vs. Ilia Topuria (156 lbs)

Preliminary Card

- Mike Grundy (146 lbs) vs. Makwan Amirkhani (145 lbs)

- Shamil Abdurakhimov (258 lbs) vs. Sergei Pavlovich (254 lbs)

- Nikita Krylov (205 lbs) vs. Paul Craig (206 lbs)

- Jack Shore (136 lbs) vs. Timur Valiev (136 lbs)

- Cory McKenna (115 lbs) vs. Elise Reed (115 lbs)

- Muhammad Mokaev (125 lbs) vs. Cody Durden (126 lbs)

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discovery+

Dit evenement mag je als MMA liefhebber niet missen!. Eurosport zal live vanuit de O2 Arena verslag doen van dit Europese evenement!!

De previewshow begint zaterdagavond om 20.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card. Ook deze is te bekijken op Eurosport!!

UFC UFC London | "I'm just going in there and enjoy myself" - Interview Tom Aspinall 3 UUR GELEDEN