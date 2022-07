Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Ad

UFC UFC London | Topgevechten in een overvolle O2 Arena zie je live op Eurosport & discovery+ 9 UUR GELEDEN

Main Card

- Curtis Blaydes (260 lbs) vs. Tom Aspinall (251 lbs)

- Jack Hermansson (186 lbs) vs. Chris Curtis (186 lbs)

- Paddy Pimblett (156 lbs) vs. Jordan Leavitt (155 lbs)

- Nikita Krylov (204 lbs) vs. Alexander Gustafsson (205 lbs)

- Molly McCann (125.5 lbs) vs. Hannah Goldy (125 lbs)

- Paul Craig (206 lbs) vs. Volkan Oezdemir (205.5 lbs)

Preliminary Card

- Mason Jones (155.5 lbs) vs. Ludovit Klein (155 lbs)

- Marc Diakiese (156 lbs) vs. Damir Hadzovic (156 lbs)

- Nathaniel Wood (145.5 lbs) vs. Charles Rosa (145 lbs)

- Makwan Amirkhani (145.5 lbs) vs. Jonathan Pearce (145 lbs)

- Muhammad Mokaev (126 lbs) vs. Charles Johnson (125.5 lbs)

- Jai Herbert (155 lbs) vs. Kyle Nelson (155 lbs)

- Mandy Böhm (125 lbs) vs. Victoria Leonardo (125.5 lbs)

- Claudio Silva (170.5 lbs) vs. Nicolas Dalby (170 lbs)

Waar kijk je UFC London?

Eurosport aanwezig in de O2 Arena. De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de O2 Arena om 20.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

UFC UFC London | "Ik hoop dat ik hem binnen 30 seconden weet te finishen" - Tom Aspinall 15 UUR GELEDEN