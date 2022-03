Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Mokaev maakt alle hype waar!

De eerste partij stond in het teken van de jongste vechter op dit moment in de UFC. De voor Engeland uitkomende Muhammad Mokaev maakte zijn lang verwacht debuut tegen Cody Durden. Beide mannen hadden voorafgaand aan de partij al enkele woorden met elkaar via Twitter. In de Octagon werd het gevecht echter al binnen een minuut beslist. Mokaev wist een vliegende knie op de kin van Durden te landen die daarop neer ging. Mokaev maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om een perfect Guillotine Choke aan te zetten en de Amerikaan tot aftikken te dwingen. Een fantastisch debuut voor de pas 21-jarige vechter. Van deze man gaan we nog veel horen!

Vervolgens was het de beurt aan de 22-jarige Cory McKenna. De jongste vrouw in de UFC. Zij nam het op tegen de Amerikaanse Elise Reed. Reed bleek een stuk taaier dan van te voren werd verwacht. De bookmakers hadden McKenna als de favoriet staan, echter kon de vechtster uit Wales eigenlijk nooit echt een vuist maken. In de eerste en derde ronde wist ze Reed naar de grond te halen, maar deed eigenlijk veel te weinig schade. Reed wist daarentegen McKenna een aantal malen met ‘cleane’ stoten te raken. In de derde ronde wankelde McKenna op een stoot van Reed. Uiteindelijk zagen twee van de drie juryleden het gevecht in het voordeel van de Amerikaanse die via split decision haar eerste UFC overwinning pakte.

Elise Reed verslaat Cory McKenna Foto: Getty Images

Fantastische partij tussen Shore en Valiev

De derde partij van de avond was een gevecht in het bantamgewicht tussen de ongeslagen Jack Shore en de Dagestani Timur Valiev. Een gevecht tussen twee vechters die eigenlijk niet hadden misstaan op de main card. Het gevecht was ongelooflijk competitief en een van de beste gevechten van de avond. De eerste twee ronden waren zeer gelijkwaardig waar zowel Shore als Valiev staand en op de grond hun mannetje stonden. In de derde ronde wist Shore de partij met twee knockdowns naar zich toe te trekken. De Welshman wist dat hij sowieso die derde ronde in de tas had. Uiteindelijk won hij twee van de drie ronden op alle scorekaarten van de juryleden en won hij via unanimous decision.

'Cheatcode' Craig doet het weer!!

Dat Schotland een sterke atleet heeft in de licht-zwaargewicht divisie liet Paul Craig maar weer eens zien. De Schot nam het op tegen Nikita Krylov. Krylov begon de partij sterk en leek Craig vanuit de guard via harde stoten behoorlijk aan te slaan. Het leek zelfs alsof Craig eventjes out was. Echter vocht de Schot door en wist hij zijn ‘cheatcode’ wederom te gebruiken. Wanneer Craig in de problemen zit weet hij vaak zijn tegenstander vanaf zijn rug via een submission te finishen. Ook ditmaal pakte ‘the Bearjew’ via een schitterende Triangle Choke submission de overwinning. Eveneens daagde hij Anthony Smith uit voor een vijf ronde partij in Schotland.

Vervolgens was het aan Shamil Abdurakhimov om zijn plek in de rankings te verdedigen tegen Sergei Pavlovich. Beide Russische vechters troffen elkaar in het zwaargewicht. Pavlovich die erom bekend staat dat hij gevechten bij voorkeur via KO in de eerste ronde finisht liet er geen gras over groeien. Met een perfecte stoot wist hij Abdurakhimov knockdown te slaan. Pavlovich volgde met meerdere stoten op het hoofd en op de verdediging van Abdurakhimov. De scheidsrechter kwam ertussen nadat Abdurakhimov zijn positie niet verbeterde en stoten bleef vangen. Pavlovich kon hierdoor zijn derde achtereenvolgende overwinning in de UFC bijschrijven.

Wederom een TKO overwinning voor Sergei Pavlovich Foto: Getty Images

Amirkhani pakt overtuigende overwinning

De prelims werden afgesloten door twee sterke grondvechters. De worstelcoach van Darren Till, Mike Grundy nam het op tegen Mr.Finland Makwan Amirkhani. Amirkhani verloor zijn laatste drie partijen en wist dat hij moest winnen om zijn UFC verblijf voorlopig te redden. Hij liet dan ook geen twijfel over dat hij in de UFC thuis hoort. De Fin wist Grundy binnen een minuut al in een Anaconda Choke te pakken. Grundy probeerde met zijn benen via de Octagon de positie te veranderen, maar kwam zelfs nog vaster te zitten. Grundy tikte niet af en werd bewusteloos ‘gechoked’. Amirkhani was uitzinnig van vreugde en liet ook weten aan het publiek dat hij vader wordt.

Topuria wint met vernietigende KO

De main card werd geopend door de thuisvechtende Jai Herbert en de ongeslagen Ilia Topuria. Topuria had een handgemeen met Paddy Pimblett een paar dagen voor het evenement waardoor hij niet geliefd was bij het publiek. Topuria ging knockdown in de eerste ronde na een perfecte hoge trap van Herbert. Herbert vocht misschien wel de beste ronde uit zijn UFC carrière en pakte de eerste ronde. Topuria die nog nooit verloren had kwam echter goed uit de startblokken in de tweede ronde. Met een geweldige stootcombinatie sloeg hij Herbert zwaar knockout. Topuria liet na de partij maar een ding weten: “Let me fight that blonde b*tch.”

Molly McCann laat O2 Arena ontploffen

Molly McCann liet met een ongelooflijke KO de O2 Arena ontploffen. De vrouw uit Liverpool nam het op tegen de Braziliaanse Luana Carolina en was eigenlijk vanaf de eerste seconde al in controle. Carolina werd continu in haar achteruit gezet. McCann liet via schitterende combinaties de Braziliaanse weinig kans. Uiteindelijk wist McCann de Braziliaanse met een kiezelharde spinning back elbow zwaar knockout te slaan. Een ongekend moment op dit evenement. McCann kreeg voor deze finish meer dan terecht de Performance of the Night bonus.

Nelson superieur op de grond

De IJslander Gunnar Nelson maakte na ruim anderhalf jaar zonder partij zijn comeback. De grondspecialist nam het op tegen Takashi Sato die de partij als invaller aannam. Nelson en Sato maakten er een gelijkwaardige partij van in het staande spel. Echter was Nelson zoals verwacht dominant op de grond. Nelson wist de Japanner niet te finishen, maar wist met zijn BJJ de partij duidelijk naar zich toe te trekken en via unanimous decision te winnen.

Gunnar Nelson is dominant op de grond tegen Takashi Sato Foto: Getty Images

'Paddy the Baddy' maakt woorden waar

Vervolgens was het tijd voor de man die zichzelf als de volgende superster van de UFC ziet. Paddy Pimblett nam het op tegen de Mexicaan Rodrigo Vargas. Pimblett had net als in zijn debuut voor de UFC een matige start. Echter wist hij wederom terug te komen en de partij in zijn voordeel te draaien. Pimblett wist de rug van Vargas te pakken en vervolgens was het snel bekeken. Liverpool’s favoriet pakte de overwinning via een Rear Naked Choke submission en liet weten dat de UFC hem voor zijn volgende partij toch echt een gevecht op Anfield moet aanbieden.

Arnold 'Almighty' Allen

Het co-main event was een belangrijk gevecht in de vedergewicht divisie tussen de in de UFC nog ongeslagen Arnold Allen en Dan Hooker die terugkeerde van de lichtgewicht divisie. Het gevecht zou van begin tot eind bol staan van de actie. Allen vocht vooruit en wist Hooker ongelooflijk hard met stotencombinaties te raken. In een van die combinaties raakte Hooker, Allen die daarop aangeslagen was. Echter wist Allen uiteindelijk de partij via een barrage aan stoten alsnog naar zich toe te trekken. Zijn negende overwinning op rij in de UFC. Allen daagde vervolgens Calvin Kattar uit. En dat lijkt ook een zeer logische volgende partij.

Tom Aspinall maakt het Engelse feestje compleet

Het Engelse feestje werd uiteindelijk compleet gemaakt tijdens het main event. Aspinall vocht ongelooflijk slim. De Engelsman ontweek de stoten van tegenstander Alexander Volkov en dook naar de benen. Aspinall wist Volkov te ‘bullyen’ op de grond en pakte in de eerste ronde een fantastische ‘straight-armlock’ submission overwinning. Aspinall was uitzinnig en de Engelse fans uiteraard ook. De Engelsman vroeg om een partij tegen Tai Tuivasa.

Kijk volgende week naar UFC Columbus

UFC Columbus Artwork Foto: Getty Images

Al met al een ongelooflijk spectaculair evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het UFC Columbus. Dan neemt topcontender Curtis Blaydes het op tegen de sterke Chris Daukaus in de zwaargewicht divisie. De previewshow begint zaterdagavond om 23.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 00.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

- Joanne Wood vs. Alexa Grasso

- Askar Askarov vs. Kai Kara-France

- Matt Brown vs. Bryan Barberena

- Ilir Latifi vs. Alexey Oleynik

- David Onama vs. TBA

Preliminary Card

- Jennifer Maia vs. Manon Fiorot

- Tucker Lutz vs. TBA

- Sara McMann vs. Karol Rosa

- Chris Gutierrez vs. Danaa Batgerel

- Matheus Nicolau vs. David Dvorak

- Neil Magny vs. Max Griffin

- Aliaskhab Khizriev vs. Denis Tiuliulin*

- Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

* Gevecht onder voorbehoud in verband met visum Tiuliulin.

