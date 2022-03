Pimblett liet namelijk weten dat hij 12.000 dollar + 12.000 dollar krijgt. Dit zit als volgt. Een vechter krijgt altijd een vast bedrag. Dit is voor Pimblett dus 12.000 dollar. Wanneer je de partij wint krijgt je nog eens 12.000 dollar. Waarmee je dus uitkomt op een totaalbedrag van 24.000 dollar. Uiteraard won Pimblett ook de Performance of the Night van 50.000 dollar. Echter is dit een extra bonus die niets te maken heeft met je verdiende salaris.

De vraag is of de verhouding van de betaalde 24.000 dollar in compensatie staat tot de populariteit van Pimblett en uiteraard ook het aantal fans dat hij binnen weet te halen fair is. Dat antwoord kun je uiteraard zelf invullen. Teamgenote Molly McCann zei in het interview dat zij 40.000 dollar + 40.000 dollar in haar contract heeft staan. Echter zit McCann al iets langer bij de UFC. De UFC heeft over het algemeen start contracten van 10.000 + 10.000 dollar of 12.000 + 12.000 dollar. Dit gaat bij een overwinning met 2.000 dollar omhoog. Mocht de UFC echt iets in je zien als vechter kan het contract na twee of drie partijen worden verbeterd.

Ondanks dat de UFC door de buitenwacht vaak ervan wordt beschuldigd dat het de atleten onderbetaald zijn er organisaties die pretenderen de grootste te zijn die nog veel minder betalen. De UFC heeft ook atleten die bijvoorbeeld twee ton per partij krijgen en geen win bonus. Dit zijn meestal de kampioenen of de vechters die al jaren hun sporen hebben verdiend in de sport.

Of het minimumsalaris in de UFC in korte tijd omhoog gaat lijkt niet zeer voor de hand liggend. De organisatie laat vaker weten dat ze de atleten genoeg betalen en dat ze niet snappen waarom de buitenwacht hier regelmatig een probleem van maakt. Hier schreven we eerder deze week al over.

