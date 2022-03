UFC London

Het gevecht staat gepland op 19 maart in de O2 Arena te Londen. ESPN MMA maakte de update bekend. Het zal voor de UFC de eerste keer worden sinds de coronapandemie dat het voor een volle zaal een Fight Night evenement gaat organiseren. Het is eveneens het eerste evenement in Europa sinds het UFC evenement in Kopenhagen in september 2019.

Sato finishte 13 van zijn 16 overwinningen

Takashi Sato is een Japanse vechter die traint onder de Nederlandse coach Henri Hooft bij Sanford MMA. Sato vocht de eerste vijf jaar van zijn carrière bij de bekende Japanse DEEP en Pancrase organisaties. De Japanner wist daar veertien van in totaal zestien gevechten te winnen en stond bekend in die organisaties als een finisher. Sato zou vervolgens in 2019 de overstap maken naar de UFC. Sato heeft tot dusver wisselend succes in de UFC gehad.

De Japanner wist zowel Jason Witt als Ben Saunders voortijdig via TKO te stoppen. Echter kwam hij te kort tegen Belal Muhammad en de talentvolle Miguel Baeza. Beiden wisten Sato via submission te finishen. Opvallend is dat van zijn vier verliespartijen in zijn carrière de Japanner er drie via submission verloor. En dan staat nu 2nd degree black belt in BJJ tegenover hem, de IJslander Gunnar Nelson.

Nelson kwam 2.5 jaar niet in actie

Nelson won van zijn zeventien MMA partijen liefst twaalf via submission. De IJslander kwam voor het laatst in 2019 in actie en maakt eindelijk zijn comeback in de Octagon. Nelson maakte in 2012 zijn debuut voor de UFC. Nelson, die bekend staat als een sterke grondvechter, was jaren een van de trainingspartners van Conor McGregor bij SBG Ireland. Inmiddels is Nelson meer te vinden in zijn eigen Mjolnir MMA gym in Reykjavik.

Gunnar Nelson krijgt nieuwe tegenstander voor UFC Londen Foto: Getty Images

Nelson begon erg sterk in de UFC waardoor hij al snel het stempel van toptalent kreeg. Nelson wist van zijn eerste zes partijen er vijf te winnen. Onder meer Omari Akhmedov en Zak Cummings werden verslagen. Echter kreeg Nelson het steeds moeilijker en verloor hij drie van zijn laatste vier partijen. Nelson kwam voor het laatst in actie in Kopenhagen (het meest recente Europese UFC evenement). Toen werd verloren van Gilbert Burns. Nu is Claudio Silva de tegenstander.

Extra nieuws

Liudvik Sholinian heeft laten weten niet in actie te komen tegen Nathaniel Wood tijdens UFC London. Sholinian zit in zijn thuisland Oekraïne en heeft uiteraard andere dingen aan zijn hoofd op dit moment. Hij wordt vervangen door Vince Morales. De Amerikaan won zijn meest recente partij tegen Louis Smolka via KO.

Vince Morales met trainer John Wood, vriendin en eveneens MMA atlete Shino VanHoose en trainingspartner en UFC vechter Cameron Else Foto: Getty Images

UFC London

Main Card

- Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

- Arnold Allen vs. Dan Hooker

- Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

- Gunnar Nelson vs. Takashi Sato

- Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

- Nikita Krylov vs. Paul Craig

Preliminary Card

- Jai Herbert vs. Ilia Topuria

- Jack Shore vs. Timur Valiev

- Molly McCann vs. Luana Carolina

- Muhammad Mokaev vs. Cody Durden

- Mike Grundy vs. Makwan Amirkhani

- Cory McKenna vs. Elise Reed

- Nathaniel Wood vs. Vince Morales

