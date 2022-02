Het evenement vindt plaats op 19 maart in de O2 Arena te Londen. De UFC maakte het gevecht bekend via de website.

Jai Herbert pakte eindelijk zijn eerste UFC overwinning eind vorig jaar

Jai Herbert is een voormalig Cage Warriors kampioen die in 2019 door de UFC werd gecontracteerd. De Engelsman had een ongekend moeilijke start van zijn UFC carrière. Herbert verloor eerst via KO van Francisco Trinaldo en vervolgens via submission van Renato Moicano. Dit zorgde ervoor dat Herbert in zijn derde partij moest winnen om zeker te zijn van een langer UFC verblijf.

Herbert gaf ditmaal wel thuis en sloeg Khama Worthy zwaar KO in de eerste ronde. Herbert vroeg vervolgens om een partij in Londen. De UFC heeft hier gehoor aan gegeven echter treft hij in Mike Davis een zeer geduchte tegenstander.

Mike Davis keert terug tijdens UFC Londen op 19 maart Foto: Getty Images

Mike Davis gaat proberen zijn derde achtereenvolgende partij te winnen

Davis is een Amerikaan die in 2018 als ongeslagen vechter deelnam aan de DWCS. Davis verloor van Sodiq Yusuff in een fantastische partij, maar kreeg dus geen contract. Davis wist vervolgens twee partijen in het regionale circuit te winnen en kreeg zodoende alsnog een kans bij de UFC. Het debuut was echter een hele zware dobber. Er werd verloren van inmiddels topcontender in de weltergewicht divisie Gilbert Burns. Echter heeft Davis sindsdien geïmponeerd.

Zo liet hij geen spaan heel van de arme Thomas Gifford. Davis domineerde de partij compleet en finishte Gifford met 15 seconden nog te gaan via KO. Tijdens zijn meest recente partij in januari 2021 werd gewonnen van de ongeslagen Mason Jones via unanimous decision. Beide vechters kregen de Fight of the Night bonus voor de geweldige partij.

UFC London



Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Arnold Allen vs. Dan Hooker

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Nikita Krylov vs. Paul Craig

Jack Shore vs. Timur Valiev

Gunnar Nelson vs. Claudio Silva



Nathaniel Wood vs. Liudvik Sholinian

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina

Jai Herbert vs. Mike Davis



Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

Muhammad Mokaev vs. Cody Durden

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

