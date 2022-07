Establishment vs. New Kid on the Block

Het hoofdgevecht van de avond is een partij tussen Curtis Blaydes en Tom Aspinall. Blaydes is al jaren een vaste klant in de top-5 van de UFC. De beste worstelaar van de divisie vocht nog nooit voor een titel, maar wist op Francis Ngannou en Derrick Lewis na van iedereen te winnen in de divisie. De Amerikaan is ongelooflijk sterk op de grond en begint ook staand steeds beter te worden.

De eerste staredown tussen Curtis Blaydes en Tom Aspinall Foto: Getty Images

Tegenover hem de man uit Liverpool Tom Aspinall. Aspinall verloor nog niet in de UFC en baarde opzien met een Straight Armbar submission in de eerste ronde in maart jl. tegen Alexander Volkov. Het is de gearriveerde vechter tegen de nieuwe lichting in de divisie. Wie weet de overwinning te pakken?

Clash van stijlen

Waar Jack Hermansson bekend staat om zijn sterke BJJ game moet Chris Curtis het juist meer van zijn knockout power hebben. Het gaat echter te ver om de partij een striker vs. grappler aangelegenheid te noemen. Daarmee zou je beide mannen te kort doen. Hermansson heeft echter gigantisch veel te verliezen in deze partij.

De eerste staredown tussen Jack Hermansson en Chris Curtis Foto: Getty Images

Hij is namelijk de gerankte vechter die het opneemt tegen Curtis die invalt voor de geblesseerde Darren Till. Een gouden kans voor Curtis die in zijn vierde UFC partij niet alleen zijn vierde overwinning kan pakken, maar ook gelijk al de top-10 van het middengewicht kan binnenkomen. Een zeer intrigerende partij dus.

Pimblett-mania

Hij mag dan weliswaar niet het hoofdgevecht zijn, maar Paddy Pimblett is eigenlijk bijna altijd het middelpunt van belangstelling wanneer hij vecht op een evenement. De man uit Liverpool is een zeer uitgesproken vechter die geen blad voor de mond neemt. Pimblett gaat zijn derde UFC partij vechten en treft Jordan Leavitt.

De eerste staredown tussen Paddy Pimblett en Jordan Leavitt Foto: Getty Images

Beide mannen hebben een voorkeur voor het grondgevecht. De vraag is echter of dit niet juist het staande gevecht zal initiëren. Zowel Pimblett als Leavitt hebben via social media elkaar al behoorlijk zitten te irriteren. Zaterdag gaan we zien in de Octagon wie zijn woorden kan waarmaken.

Drievoudig titeluitdager

Als je Alexander Gustafsson zegt gaat het hart van menig MMA liefhebber sneller kloppen. De Zweed is jaren een van de meest populaire en beste vechters in het licht-zwaargewicht geweest. Gustafsson heeft echter zijn niveau van weleer al een tijdje niet meer weten te halen en ging zelfs een tijd met pensioen.

Alexander Gustafsson gaat op zoek naar zijn eerste overwinning sinds 2017 Foto: Getty Images

De Zweed zal moeten winnen van Nikita Krylov om nog een rol van betekenis te spelen in de divisie. Dit geldt eigenlijk ook voor Krylov. De Oekraïner verloor zijn laatste twee partijen en kan bij verlies zomaar de rankings worden uitgezet. Een zeer belangrijk gevecht dus in de carrières van beide mannen.

Fanatisme

Als er iemand fanatiek is in de Octagon dan is het Molly McCann. De vrouw uit Liverpool is een van de grootste publiekslievelingen in Europa. McCann wist in maart jl. via een ongelooflijke spinning back elbow de lichten bij de Braziliaanse Luana Carolina volledig uit te slaan. Voor McCann haar grootste overwinning in haar carrière. De Engelse hoopt die prestatie op zijn minst te kunnen evenaren tegen Hannah Goldy.

Hannah Goldy gaat in Londen voor haar tweede UFC overwinning Foto: Getty Images

Goldy begon matig in de UFC, maar wist in haar meest recente partij haar eerste UFC overwinning en finish te bewerkstelligen. Nu reist ze af naar vijandig gebied om het op te nemen tegen McCann. De vraag is of Goldy het in zich heeft om McCann voor eigen publiek te verslaan. We gaan het zien zaterdag in de O2 Arena.

Mr. Cheatcode

Ook Mr. Cheatcode is aanwezig in de O2 Arena. Dan hebben we het natuurlijk over de Schot Paul Craig. Craig staat er om bekend om partijen te winnen terwijl hij eigenlijk aan de verliezende hand is. Craig heeft namelijk een cheatcode en dat is zijn BJJ. Craig kan vanuit alle hoeken en standen de partij beslissen via een submission. Iets wat hij eerder al deed tegen Magomed Ankalaev, Kennedy Nzechukwu en Nikita Krylov.

Volkan Oezdemir gaat proberen zijn neerwaartse spiraal te doorbreken Foto: Getty Images

Nu wacht voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir. Oezdemir verloor zijn laatste twee partijen en dan is het nooit lekker om gematcht te worden tegen Craig. Echter weet Oezdemir dat een overwinning hem volledig terug brengt als een contender in de divisie. Een mooie main card opener.

Toptalent vs. Debutant

Tot slot vecht op de main card het toptalent Muhammad Mokaev. De in Dagestan geboren Engelsman maakt voor de tweede maal zijn opwachting in de UFC. Zijn tegenstander is echter een behoorlijk sterke. Voormalig LFA kampioen Charles Johnson maakt zijn debuut in de UFC. Het is een partij die weleens kan uitdraaien tot Fight of the Night. Mis het niet!!

Complete card UFC London

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall

- Jack Hermansson vs. Chris Curtis

- Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Molly McCann vs. Hannah Goldy

- Paul Craig vs. Volkan Oezdemir

Preliminary Card

- Mason Jones vs. Ludovit Klein

- Marc Diakiese vs. Damir Hadzovic

- Nathaniel Wood vs. Charles Rosa

- Makwan Amirkhani vs. Jonathan Pearce

- Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson

- Jai Herbert vs. Kyle Nelson

- Mandy Böhm vs. Victoria Leonardo

- Claudio Silva vs. Nicolas Dalby

Waar kijk je UFC London?

Eurosport aanwezig in de O2 Arena. De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de O2 Arena om 20.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

