Hierdoor zal de ongeslagen Topuria het gaan opnemen tegen Herbert in de O2 Arena te Londen. Eurosport Spanje maakte het gevecht wereldkundig.

Topuria is ongeslagen

Topuria is een van de allergrootste talenten in de UFC. De pas 25-jarige Spaanse Georgiër kwam als ongeslagen vechter in 2020 de organisatie binnen. Daarvoor vocht hij onder meer voor Brave CF en Cage Warriors. Topuria won zijn UFC debuut tegen Youssef Zalal via unanimous decision. Vervolgens zou hij via KO weten te winnen van Damon Jackson. Hierdoor kreeg hij in 2021 de kans om tegen Ryan Hall te vechten.

Hall die bekend staat om zijn zeer aparte maar sterke groundgame had geen antwoord op Topuria. Topuria won via KO in de eerste ronde. Topuria werd vervolgens ingepland tegen zowel Movsar Evloev als Charles Jourdain. Beide partijen gingen niet door. Nu staat Jai Herbert tegenover hem.

Herbert pakte eindelijk eind vorig jaar een overwinning in de UFC

Jai Herbert vecht voor eigen publiek in Londen Foto: Getty Images

Jai Herbert is een voormalig Cage Warriors kampioen die in 2019 door de UFC werd gecontracteerd. De Engelsman had een ongekend moeilijke start van zijn UFC carrière. Herbert verloor eerst via KO van Francisco Trinaldo en vervolgens via submission van Renato Moicano. Dit zorgde ervoor dat Herbert in zijn derde partij moest winnen om zeker te zijn van een langer UFC verblijf.

Herbert gaf ditmaal wel thuis en sloeg Khama Worthy zwaar KO in de eerste ronde. Herbert vroeg vervolgens om een partij in Londen. De UFC heeft hier gehoor aan gegeven echter treft hij in Mike Davis een zeer geduchte tegenstander.

UFC London



Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Arnold Allen vs. Dan Hooker

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Nikita Krylov vs. Paul Craig

Jack Shore vs. Timur Valiev

Gunnar Nelson vs. Claudio Silva



Nathaniel Wood vs. Liudvik Sholinian

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina

Jai Herbert vs. Ilia Topuria



Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

Muhammad Mokaev vs. Cody Durden

Cory McKenna vs. Elise Reed

