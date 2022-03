Verder maakte de in de UFC nog ongeslagen Engelsman Arnold Allen zijn opwachting in de vedergewicht divisie tegen Dan Hooker die terugkeerde van de lichtgewicht divisie. Tot slot maakte ook Paddy Pimblett zijn opwachting in eigen land tegen de Mexicaan Rodrigo 'Kazula' Vargas.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Tom Aspinall def. Alexander Volkov via Submission (Straight Armlock) – R1, 3:45.

- Arnold Allen def. Dan Hooker via TKO (Punches) – R1, 2:33.

- Paddy Pimblett def. Rodrigo 'Kazula' Vargas via submission (RNC) – R1, 3:49.

- Gunnar Nelson def. Takashi Sato via UD (30-26, 30-26, 30-26).

- Molly McCann def. Luana Carolina via KO (Spinning Back Elbow) – R3, 1:52.

- Ilia Topuria def. Jai Herbert via KO (Punch) – R2, 1:07.

Preliminary Card

- Makwan Amirkhani def. Mike Grundy via Submission (Anaconda Choke) – R1, 0:57.

- Sergei Pavlovich def. Shamil Abdurakhimov via TKO (Punches) – R1, 4:03.

- Paul Craig def. Nikita Krylov via Submission (Triangle Choke) – R1, 3:57.

- Jack Shore def. Timur Valiev via UD (29-28, 29-28, 29-27).

- Elise Reed def. Cory McKenna via SD (27-30, 29-28, 29-28).

- Muhammad Mokaev def. Cody Durden via Submission (Guillotine Choke) – R1, 0:58.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: -

Performance of the Night: Alle finishes.

