Een langer dieet

Het wordt voor Tate de eerste keer vechten in de vlieggewicht divisie. Ze had gehoopt dat ze tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli niet meer aan het dieet zou zitten aangezien de partij eigenlijk al gepland stond voor 2 juli. Echter werd het gevecht na een positieve COVID-19 test van tegenstandster Lauren Murphy verschoven naar 16 juli waardoor ook het dieet doorging.

Ad

Lauren Murphy moet proberen Miesha Tate van een titelgevecht te houden Foto: Getty Images

UFC UFC Long Island | “Ik was de overwinning tegen Volkanovski al aan het vieren” - Brian Ortega 11 UUR GELEDEN

Ondanks dat gegeven gaat alles zijn gangetje. Tate zegt dat haar gewichtsverlies uitstekend gaat en dat ze niet kan wachten tot na het gevecht. New York zit vol met goede restaurants. Ze kijkt ernaar uit om na een stevig dieet ook weer goed te eten.

Nieuwe run

Haar nieuwe run voor een titel is volgens Tate totaal anders. Veel is verandert in de tijd dat ze weg was. Inmiddels heeft ze twee kinderen en haar verloofde krijgt ze ongelooflijk veel steun van. Dat gaf haar ook een beter gevoel om naar het vlieggewicht te gaan. Iets waar ze altijd al over nadacht, maar nooit eerder heeft gedaan.

Voormalig bantamgewicht kampioene Miesha Tate hoopt met een overwinning op Lauren Murphy een titelgevecht in het vlieggewicht af te dwingen Foto: Getty Images

Tate gelooft dat het lichaam luistert naar de gedachten luistert. En als de gedachten goed zijn dan doet het lichaam het nog beter. Tate heeft vechten niet nodig om gelukkig te zijn. Echter heeft ze nog steeds die focus en wil om te winnen en om kampioen te worden in de vlieggewicht divisie.

Comeback na vijf jaar pensioen

De vijf jaar afwezigheid in verband met haar MMA pensioen zorgden ervoor dat Tate kon zien hoe het leven was na het MMA. Volgens Tate kan dit in haar voordeel werken omdat ze weet wat ze mistte toen ze niet vocht. Al was ze ondanks dat ze niet actief was in het MMA zeer gelukkig.

Holm-partij

Haar titeloverwinning tegen Holm geeft Tate’s complete carrière in een notendop aan. Ze verloor de eerste ronde net zoals ze ook haar eerste MMA partij verloor. Vervolgens won ze een 10-8 ronde waarna het meer minder werd. De vijfde ronde was vervolgens do-or-die. Het werd dus uiteindelijk ‘do’ aangezien Tate de finish via Rear Naked Choke submission pakte.

Marloes Coenen

Tate vocht in het verleden voor de Strikeforce titel tegen Marloes Coenen. Tate is erg te spreken over Coenen. Ze kan zich nog goed herinneren dat ze Coenen tegen Cris Cyborg zag vechten en onder de indruk was van de Nederlandse. Coenen gaf niet op en op dat moment hoopte Tate dat ze nooit tegen Coenen hoefde te vechten. Tate werd naarmate ze ouder werd meer zelfverzekerder waardoor die gedachte veranderde.

In 2011 vochten Marloes Coenen en Miesha Tate tegen elkaar voor de Strikeforce titel Foto: Getty Images

Cupcake

Tate’s bijnaam was eerst ‘Takedown’. Later veranderde ze het naar ‘Cupcake’. Tate werd vaak gezien als de vechtster die op hakken liep, jurkjes droeg en zeer vrouwelijk was buiten de kooi. Niemand wil in de sport worden onderschat en dat voelde vaak zo voor Tate. Dit kon ze uiteindelijk van zich afgooien met de bijnaam ‘Cupcake’. Ze mochten haar blijven onderschatten, maar wanneer de deuren van de kooi dichtgaan is het beter om haar serieus te benaderen. En ze is zelf ook gek op cupcakes.

UFC UFC Long Island | Ortega en Rodriguez in een top-3 partij met titelimplicaties in het vedergewicht 12/07/2022 OM 22:44