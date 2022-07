Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Uitstekend debuut

Ad

Voormalig titeluitdaagster Jessica Penne opende het evenement tegen Invicta FC kampioene Emily Ducote. De debutante in de UFC pakte vanaf het begin van de partij het initiatief.

UFC UFC Long Island | Top 5 42 MINUTEN GELEDEN

Met heel veel lowkicks wist ze Penne het heel moeilijk te maken. Penne kon nauwelijks nog op beide benen staan in de derde ronde en moest overleven tegen de nieuwste editie van de UFC strogewicht divisie Ducote. Een finish kwam er niet, maar Ducote pakte wel de overwinning via unanimous decision. Een uitstekende eerste indruk.

Viermaal is scheepsrecht

Dustin Stoltzfus kwam met behoorlijke druk de Octagon in tegen Dwight Grant. De Duitse-Amerikaan verloor al zijn drie voorgaande partijen in de UFC en moest vrezen bij wederom een verlies voor een vertrek uit de organisatie. De eerste ronde tussen beide vechters was close. Die ronde bleek uiteindelijk naar Grant te gaan.

Stoltzfus gaf echter niet op en domineerde met zijn grappling de tweede en derde ronde en pakte zodoende via unanimous decision zijn eerste overwinning in de UFC. Een zeer knappe prestatie van Stoltzfus die niet onder de druk bezweek.

Statement

Dustin Jacoby wist de eerste finish van de dag te realiseren. De Amerikaan was te sterk voor de Zuid-Koreaan Da Un Jung die nog niet verloren had in de UFC. Beide mannen begonnen hard aan de partij met stoten over en weer.

UFC Long Island | Jacoby verslaat Jung via knockout in de eerste ronde

Bij de eerste echte slagenwisseling was het Jacoby die een perfecte stoot wist te landen en Jung naar het canvas werkte. Jacoby had genoeg gezien en liep weg. De scheidsrechter was het ermee eens waardoor Jacoby via knockout in de eerste ronde een overwinning kon bijschrijven.

Uitputting

Herbert Burns begon uitstekend aan zijn partij tegen Bill Algeo. De jongere broer van Gilbert Burns had Algeo in het begin van de eerste ronde in een aantal penibele posities. Algeo wist uit al die posities te komen en nam de partij volledig over.

UFC Long Island | Algeo verslaat een uitgeputte Burns

Burns kon nauwelijks nog op zijn kruk zitten na de eerste ronde, maar vocht wel verder. Na ongeveer anderhalve minuut was Burns niet meer in staat om op te staan en kreeg Algeo de overwinning via TKO toegewezen.

Korte metten

Ricky Simón is erin geslaagd het grote talent uit Wales Jack Shore te verslaan. De Amerikaan deed dit op zeer overtuigende wijze.

UFC Long Island | Simón finisht de ongeslagen Welshman Shore

Waar Shore normaal met zijn grappling de sterkere is ten opzichte van zijn tegenstander had hij ditmaal weinig in te brengen tegen de superieure Simón. De partij werd uiteindelijk in de tweede ronde beslist door Simón via een Arm-Triangle Choke submission. Een zeer sterke performance van Simón dit hiermee zichzelf nog vaster in de top-15 zet.

Banger

De laatste prelim van het evenement werd ook afgesloten met een finish. Voormalig EFC kampioen Dalcha Lungiambula begon sterk aan de partij en wist tegenstander Punahele Soriano aan het wankelen te krijgen.

UFC Long Island | Soriano wint via KO in de tweede ronde

Lungiambula ging echter niet door met stoten, maar besloot voor een submission te werken. Hierdoor kon Soriano bijkomen. In de tweede ronde waren de rollen omgedraaid. Soriano wist Lungiambula aan te slaan en finishte ook gelijk de partij. Een mooie KO overwinning voor Soriano.

Murphy zegeviert

Miesha Tate wist bij het ingaan van haar partij tegen Lauren Murphy dat ze bij een overwinning een hele goede kans zou maken op een titelgevecht tegen Valentina Shevchenko.

UFC Long Island | De overwinning is na vijftien minuten voor Lauren Murphy

Tate kwam echter nooit in haar spel omdat Murphy te sterk was en bijna iedere takedown die Tate probeerde wist om te draaien in een dominante positie voor haarzelf. Na drie ronden was het dan ook duidelijk dat Murphy de partij won via unanimous decision.

Barnburner

Op voorhand werd de partij tussen de geboren entertainers Shane Burgos en Charles Jourdain als Fight of the Night gezien. De partij zou ook zeer aantrekkelijk zijn voor het publiek. Anders dan normaal liet Burgos veel van zijn grappling zien. Zo had hij Jourdain in zowel de eerste als tweede ronde in penibele situaties.

UFC Long Island | Burgos wint via majority decision van Jourdain

De Canadees wist echter uit de posities te ontsnappen en kwam furieus uit de startblokken in de derde ronde. Jourdain landde ongelooflijk veel stoten echter wilde Burgos niet neergaan. Een jurylid zag de partij onbeslist en twee juryleden waren op de hand van Burgos waardoor de man uit Monroe de partij via majority decision won en ongeslagen bleef in New York.

Wat een partij!!

Matt Schnell heeft via een ongekende comeback zijn plek in de top-10 van de vlieggewicht divisie weten te verdedigen. De Amerikaan begon sterk aan zijn partij tegen Sumudaerji. Met zijn grappling was hij in de eerste ronde de Chinees de baas. De tweede ronde was compleet anders. Met geplaatste ellebogen wist Sumudaerji de Amerikaan zwaar aan te slaan.

UFC Long Island | Een ongekende comeback van Matt Schnell

Schnell was zeer taai, maar gaf niet op. Schnell wist uiteindelijk de dominante positie te pakken en veel schade te landen. Op het moment dat het over leek te zijn wist de Chinees zichzelf weer bovenop te draaien. Schnell pakte echter de Triangle Choke en wist Sumudaerji buiten westen te verwurgen. Een fantastische partij beloond met de Fight of the Night bonus!

Striking battle

Alsof er nog niet genoeg spektakel te beleven was in de Octagon vanavond maakten ook Li Jingliang en Muslim Salikhov er een mooie partij van. Beide mannen zijn getalenteerde strikers en lieten dit ook zien met een aantal mooie combinaties en draaitrappen. Salikhov leek de meer technische van de twee, maar dat wil niet altijd zeggen dat je ook wint.

UFC Long Island | Jingliang finisht de sterke Salikhov in de tweede ronde

Dit bleek uiteindelijk ook. Met een machtige stoot wist Li Jingliang de Rus naar het canvas te slaan en de partij via TKO in de tweede ronde te finishen. Een geweldige finish van de Chinese publiekslieveling.

Erin gedoken

De partij tussen Michelle Waterson en Amanda Lemos was een vrij gelijkwaardige partij. Lemos scoorde met stoten en trappen terwijl Waterson hetzelfde deed, maar wel afstand bewaarde. Waterson mixte ook haar takedowns in en dat zorgde ervoor dat Waterson iets meer de overhand leek te hebben. Waterson dook in het begin van de tweede ronde opnieuw in voor een takedown.

UFC Long Island | Lemos wint via een schitterende Guillotine Choke submission

Ditmaal had Lemos het in de gaten en wist ze de Guillotine Choke aan te zetten. Waterson tikte af en is hierdoor haar top-10 plek kwijt in de divisie. Een mooie overwinning van Lemos die nu weer naar boven kan kijken in het strogewicht.

Anticlimax

Eerder dit jaar eindigde een contenderpartij tussen Jan Blachowicz en Aleksandar Rakic in een anticlimax. Ook vandaag eindigde het main event tussen Brian Ortega en Yair Rodriguez in een anticlimax. Beide mannen kwamen op de grond waar Ortega zijn arm wilde terugtrekken uit de greep van Rodriguez.

UFC Long Island | Rodriguez wint na gigantische anticlimax in het main event

Ortega trok hiermee zijn arm uit de kom. De wedstrijd eindigde hierdoor in een TKO overwinning voor Rodriguez. De Mexicaan liet direct na de wedstrijd weten dat hij een rematch zal accepteren.

Voor alle uitslagen van dit evenement klik hier

Kijk naar UFC London!!

Volgende week is de UFC terug op Europees grondgebied. Voor de tweede keer in 2022 komt de organisatie naar de O2 Arena te Londen waar in het main event Curtis Blaydes het opneemt tegen de Engelsman Tom Aspinall.

UFC London | Nederlandse Promo

Eurosport is hier live bij. De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de O2 Arena om 19.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

De complete card van UFC London

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall

- Jack Hermansson vs. Chris Curtis

- Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Molly McCann vs. Hannah Goldy

- Paul Craig vs. Volkan Oezdemir

Preliminary Card

- Marc Diakiese vs. Damir Hadzovic

- Nathaniel Wood vs. Charles Rosa

- Makwan Amirkhani vs. Jonathan Pearce

- Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson

- Jai Herbert vs. Kyle Nelson

- Mandy Böhm vs. Victoria Leonardo

- Claudio Silva vs. Nicolas Dalby

- Mason Jones vs. Ludovit Klein

UFC UFC Long Island | Rodriguez wint na gigantische anticlimax in het main event EEN UUR GELEDEN