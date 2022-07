Afwezigheid

De laatste keer dat Ortega een lange tijd niet vocht was na zijn titelverlies tegen Max Holloway. Deze keer nam hij wederom een jaar pauze nadat hij ook zijn tweede kans op de titel verloor tegen Alexander Volkanovski. Volgens Ortega leert hij van ieder gevecht iets waaraan hij moet werken. Na zijn gevecht tegen Holloway had hij twee operaties. Dit heeft hem ook langer van een comeback gehouden.

Ad

Leermomenten

UFC UFC Long Island | Ortega en Rodriguez in een top-3 partij met titelimplicaties in het vedergewicht GISTEREN OM 22:44

Ieder gevecht is anders. Zo ook de aankomende partij tegen Yair Rodriguez. Ortega werkt hard om iedere dag beter te worden en te leren van zijn fouten in zijn voorgaande partijen. Volkanovski is een totale andere vechter dan Rodriguez dus is de voorbereiding ook iets anders.

Vrienden

Ortega en Rodriguez zijn vrienden van elkaar. Volgens Ortega hebben ze vaker met elkaar opgetrokken en hebben ze samen meerdere feestjes gehad. Ortega heeft niet dan respect voor zijn aanstaande opponent. Het is gewoon hoe de business werkt om tegen Rodriguez te vechten. Het is niet persoonlijk.

Yair Rodriguez krijgt nieuwe kans om top 3 klassering te realiseren Foto: Getty Images

Volkanovski moment

Ortega had huidig kampioene Volkanovski in een ‘mounted Guillotine Choke’. Volkanovski ontsnapte wonderbaarlijk uit de greep van Ortega. De Amerikaan zegt dat hij de overwinning in zijn hoofd al was aan het vieren en het niet kon geloven dat Volkanovski uit de verwurging kwam. Uiteraard analyseerde Ortega na afloop met zijn team hoe Volkanovski eruit kon komen. En hier heeft hij van geleerd waardoor dit in vervolg niet meer mag gebeuren.

Nieuwe titelkans

Over een titelgevecht bij een overwinning is niet bevestigd aan Ortega. Echter zegt hij ook dat hij niemand anders ziet aan de top die eventueel voor de titel kan vechten tegen Volkanovski. Dus verwacht de Amerikaan bij een overwinning wel een titelgevecht.

Geen tijd voor andere partijen

Ortega heeft de derde partij tussen Volkanovski en Holloway niet gezien. Hij houdt er niet van om MMA op televisie te kijken. Als hij kijkt wil hij er live bij zijn in de arena. Als hij thuis is doet hij liever andere dingen in zijn vrije tijd.

De staredown tussen Alexander Volkanovski & Max Holloway na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Tracy Cortez

Ortega heeft een relatie met UFC vlieggewicht atlete Tracy Cortez. Ortega zegt dat ze beiden hetzelfde denken. Tijdens training en wedstrijden zijn ze gefocust, maar thuis wordt er eigenlijk veel MMA gerelateerd gedaan. Het is voor Ortega fijn dat zijn partner weet wat hij doormaakt wat ook de relatie bevorderd.

Brian Ortega met vriendin Tracy Cortez Foto: Getty Images

Ortega kan in aanloop naar het gevecht nogal eens kortaf zijn en vervelende opmerkingen maken. Vriendin Cortez laat hem zijn gang gaan over het algemeen zegt hij omdat ze weet dat hij altijd iets knorrig is als hij een gevecht heeft en bijvoorbeeld moet afvallen. Echter als hij na de partij niet inbind heeft hij een probleem.

T-City

Als kind was Ortega’s favoriete submission altijd de Triangle Choke. Het werd zelfs zo erg dat hij iedereen in een Triangle Choke legde die hij zag. Vanaf dat moment werd hij ‘Triangle City’ genoemd. Zijn coach Rener Gracie verzon de naam. Nadat hij ging bowlen met zijn team werd ‘Triangle City’ aangepast naar ‘T-City’ omdat de gehele te lang was voor op het bord.

Brian Ortega met rechts zijn coach Rener Gracie Foto: Getty Images

Waar kijk je Long Island

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC Column Stefan Struve: Een grote naam zijn staat niet gelijk aan spektakel 12/07/2022 OM 13:45