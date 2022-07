Ready

Burgos is klaar voor zijn partij tegen Charles Jourdain. De voorbereiding verliep goed en het harde werk is gedaan. Nu moet hij nog zorgen dat hij gewicht maakt wat over het algemeen geen probleem voor hem is. Hij heeft een gruwelijke hekel aan het dieet waar hij op zit, maar het gaat goed.

Foodie

Burgos is een echte liefhebber van lekker eten. De Amerikaan kijkt om zichzelf te pijnigen tijdens het afvallen alleen maar naar kookprogramma’s. Het is een soort routine geworden voor de New Yorker. Burgos gaat met zijn bordje met zalm en rijst voor de televisie zitten te kijken naar de lekkerste dingen om te eten. Hij kan niet wachten dat hij na zijn partij een cheesecake kan eten.

Verrast

In eerste instantie was Burgos teleurgesteld dat hij geen gerankte tegenstander kreeg van de UFC. Burgos weet dat hij tweemaal achter elkaar verloor, maar hoopte met zijn overwinning recent tegen Billy Quarantillo zijn plek in de rankings verdedigd te hebben. Nu moet hij tegen Jourdain. Net als Burgos een entertainer. Burgos zegt dat Jourdain hem qua stijl ligt en het een partij is die niet kan tegenvallen.

Omoplata

Burgos staat bekend als een staande vechter, maar heeft ook veel ervaring op de grond. In zijn jeugd en begin van zijn carrière vocht hij in het grappling. Burgos trok vaker tegenstanders in zijn guard en wist zelfs ooit iemand met een Omoplata submission te finishen.

Ongeslagen in New York

Burgos vocht zesmaal in New York en won alle zes die partijen. Opvallend is dat zijn UFC record buiten New York 1-3 is. Volgens Burgos is het toeval en heeft het totaal niets te maken waar en wanneer hij vecht. Hij is er echter wel van overtuigd dat hij zijn zevende winstpartij in New York zaterdag gaat bijschrijven. En het is een leuke statistiek dat hij in zijn thuisstaat ongeslagen is.

Josh Emmett

Voormalig tegenstander Josh Emmett nodigde Burgos uit in Californië tijdens zijn voorbereiding op de partij tegen Calvin Kattar (die Emmett won). Burgos moest er even over nadenken aangezien hij zijn trots opzij moest zetten omdat hij van Emmett eerder verloor. Echter was het een zeer positieve ervaring die Burgos graag nog een keer over wil doen. Ook zijn broertje Ryan die sinds kort professional is ging mee met Burgos naar Emmett.

Shane Burgos ging in op de uitnodiging van Josh Emmett om samen te trainen Foto: Getty Images

Relentless Ryan

Ryan Burgos traint al jaren mee met oudere broer Shane bij Tiger Schulmann’s Martial Arts en traint daar eveneens met andere UFC vechters en opkomende MMA talenten. Ryan doet al aan grappling sinds zijn vijfde jaar en werd afgelopen zaterdag 21. Burgos zegt dat hij inmiddels ook veel dingen van zijn broertje leert en hij meer met hem kan trainen nu hij volwassener is geworden.

Volkanovski vs. Holloway 3

Over het titelgevecht in zijn divisie tussen kampioen Alexander Volkanovski en Max Holloway was Burgos duidelijk. Een zeer eenzijdige overwinning voor Volkanovski. Niet zijn beste prestatie, maar wel zijn meest imponerende overwinning voor Volkanovski gezien de tegenstander die hij versloeg. Burgos zegt dat Volkanovski nog niet klaar is in de divisie. Emmett is de volgende in de rij.

Performance of the Night

Op de vraag of hij voor de Performance of the Night of Fight of the Night gaat reageert Burgos duidelijk. De domste vraag die je kan stellen. Burgos heeft genoeg van de Fight of the Night bonussen en gaat voor de Performance of the Night. Fight of the Night is alleen maar interessant na afloop van een partij als je weet dat je de Performance of the Night bonus niet gaat winnen.

Shane Burgos vecht nooit een saaie partij Foto: Getty Images

Bijnaam

Zijn bijnaam Hurricane komt van een van de eerste UFC games op de Playstation 2. Destijds maakte Burgos zichzelf in het spel en moest hij een bijnaam kiezen. Hurricane rijmde op Shane en vanaf die dag is ‘Hurricane Shane’ blijven hangen.

Waar kijk je Long Island

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

