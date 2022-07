Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Brian Ortega (146 lbs) vs. Yair Rodriguez (145.4 lbs)

- Michelle Waterson-Gomez (115 lbs) vs. Amanda Lemos (116 lbs)

- Li Jingliang (170.6 lbs) vs. Muslim Salikhov (170.8 lbs)

- Matt Schnell (126 lbs) vs. Sumudaerji (125.8 lbs)

- Shane Burgos (145.8 lbs) vs. Charles Jourdain (145.6 lbs)

- Lauren Murphy (125.2 lbs) vs. Miesha Tate (125.8 lbs)

Preliminary Card

- Punahele Soriano (185.6 lbs) vs. Dalcha Lungiambula (185.6 lbs)

- Ricky Simón (135.6 lbs) vs. Jack Shore (136 lbs)

- Bill Algeo (146 lbs) vs. Herbert Burns (145.4 lbs)

- Dustin Jacoby (205 lbs) vs. Da Un Jung (205.6 lbs)

- Dwight Grant (184.4 lbs) vs. Dustin Stoltzfus (185.6 lbs)

- Jessica Penne (115.8 lbs) vs. Emily Ducote (115.6 lbs)

Waar kijk je Long Island

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

