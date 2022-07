Een zeer belangrijke partij tussen twee grote talenten. Ortega vocht zijn meest recente gevecht nog voor de titel tegen Alexander Volkanovski. Ortega verloor, maar had zijn momenten in die partij. Rodriguez daarentegen verloor eveneens in een waanzinnig goede partij tegen Max Holloway. Ortega zal zijn tweede plek in de rankings willen verdedigen. Voor Rodriguez kan een overwinning weleens een titelgevecht betekenen. Een zeer belangrijk affiche dus.

BJJ specialist

De 31-jarige Ortega kwam in 2014 als RFA kampioen de UFC binnen. Ortega won zijn partij, maar zag het gevecht omgezet worden in een no-contest nadat hij werd betrapt op het gebruik van verboden middelen. Na zijn schorsing wist Ortega zijn naam te vestigen in de divisie. Met vier achtereenvolgende overwinningen waarin onder meer Clay Guida en Renato Moicano werden gefinisht kreeg 'T-City' in december 2017 zijn eerste main event aangeboden van de UFC tegen Cub Swanson. Ortega won in de tweede ronde via een Guillotine Choke submission. Dit leverde hem een nieuw main event op tegen voormalig kampioen Frankie Edgar. Ortega die meer bekend staat om zijn goede BJJ wist Edgar zwaar knockout te slaan.

'T-City' Brian Ortega is terug in actie op 16 juli Foto: Getty Images

Hiermee dwong Ortega een titelgevecht af tegen Max Holloway. Ortega kreeg alle hoeken van de Octagon te zien maar wilde niet opgeven. Uiteindelijk stopte de scheidsrechter de partij na de vierde ronde nadat Ortega ongelooflijk veel schade had opgelopen. Ortega vocht ruim anderhalf jaar niet om in oktober 2020 opeens terug te keren in een main event tegen The Korean Zombie. Ortega vocht groots en wist de Zuid-Koreaan via unanimous decision te verslaan. Dit was voor de UFC genoeg reden om Ortega een nieuw titelgevecht aan te bieden. Ditmaal tegen Alexander Volkanovski. Ortega zou Volkanovski bijna finishen, maar dit lukte net niet. Volkanovski domineerde de partij uiteindelijk en won via unanimous decision. Ortega zal nu zijn plek in de rankings moeten verdedigen tegen Yair Rodriguez.

Mexicaanse publiekslieveling

Yair Rodriguez kwam bij de Zuid-Amerikaanse UFC kijker voor het eerst in beeld tijdens het eerste seizoen van de Latijns Amerikaanse versie van The Ultimate Fighter. Rodriguez won in 2014 dat toernooi. Rodriguez bleef vervolgens ook in de UFC overwinningen aan elkaar rijgen en wist met een headkick KO tegen Andre Fili in 2016 voor het eerst echt naam te maken in de Verenigde Staten. Vanaf dat moment stond er een vergrootglas op de talentvolle en attractieve vechter uit Mexico. Het leverde Rodriguez in augustus 2016 een main event partij op tegen Alex Caceres. Rodriguez won de partij via split decision en moest vervolgens vechten tegen de legendarische BJ Penn. Rodriguez versloeg Penn via TKO in de tweede ronde en leek in een sneltreinvaart richting de top van de divisie gegaan. Maar zowel Rodriguez als de UFC hadden niet op Frankie Edgar gerekend.

Yair Rodriguez krijgt nieuwe kans om top 3 klassering te realiseren Foto: Getty Images

De voormalig kampioen veegde de vloer aan met de Mexicaan en won via TKO in de tweede ronde. Rodriguez vocht vervolgens in verband met een contractdispuut anderhalf jaar niet. In november 2018 keerde 'El Pantera' pas terug tegen The Korean Zombie. Rodriguez leek de partij via decision te gaan verliezen maar toverde een seconde voor het einde van de partij een konijn uit zijn hoge hoed. Met een spinning back elbow vloerde hij de Zuid-Koreaan en pakte hij de overwinning. Vervolgens zou Rodriguez tweemaal vechten tegen Jeremy Stephens. De eerste partij eindigde in een no-contest en de tweede partij won de Mexicaan. Rodriguez vocht mede door blessures en een USADA schorsing bijna twee jaar niet. Eind vorig jaar keerde hij terug en kreeg hij een unieke kans om het op te nemen tegen voormalig kampioen Max Holloway. Rodriguez gaf Holloway zeer goed partij, maar kon niet voorkomen dat Holloway er met de overwinning vandoor ging. Echter zal een overwinning op Ortega hem naar alle waarschijnlijkheid een titelgevecht opleveren.

The Karate Hottie

Ze is misschien wel een van de meest geliefde vrouwen in het MMA. De altijd goedlachse Michelle Waterson draait inmiddels alweer jaren mee in de strogewicht divisie van de UFC. Waterson kwam in 2014 over van Invicta FC waar ze eenmaal haar atoomgewicht titel verdedigde. In de UFC begon Waterson sterk met submission overwinningen tegen Angela Magana en Paige VanZant. Waterson kwam vervolgens te kort tegen zowel Rose Namajunas als Tecia Torres en moest voorlopig even een pas op de plaats maken.

De populaire Michelle Waterson vecht het co-main event tegen Amanda Lemos tijdens UFC Long Island Foto: Getty Images

De vaste trainingspartner van Holly Holm pakte vervolgens tussen 2018 en 2019 drie overwinningen. Dit leverde haar een contenderpartij op tegen voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk. Waterson was niet opgewassen tegen de Poolse en verloor. In haar meest recente drie partijen wist Waterson alleen nipt te winnen via split decision van Angela Hill. Echter blijft de Amerikaanse continu partijen verliezen tegen opponenten die hoger dan haar in de rankings staan. Hierdoor is ze inmiddels een soort van gatekeeper geworden in de divisie. Nu staat de Braziliaanse Amanda Lemos tegenover haar.

Messcherp

Amanda Lemos werd in 2017 door de UFC gecontracteerd als Jungle Fight kampioene. Lemos vocht destijds nog in de bantamgewicht divisie en verloor haar UFC debuut tegen Leslie Smith. Lemos zou vervolgens positief worden getest door USADA op een verboden middel en werd twee jaar geschorst. Hierdoor keerde ze pas in 2019 terug in de Octagon. Lemos ging twee gewichtsklassen omlaag en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Lemos won vijf partijen achter elkaar in de divisie en wist onder meer voormalig Invicta FC kampioene Livia Renata Souza en Montserrat Ruiz te finishen.

Amanda Lemos vecht voor een plek in de top 10 tegen Michelle Waterson Foto: Getty Images

Vervolgens had de Braziliaanse het onverwacht erg moeilijk, maar won ze een split decision tegen Angela Hill. Het leverde Lemos eerder dit jaar haar eerste UFC main event op tegen voormalig kampioene Jessica Andrade. Lemos begon sterk en wist Andrade staand de baas. Andrade draaide echter nog in de eerste ronde de partij compleet om en pakte via een staande Arm-Triangle Choke submission de overwinning. Tegen Waterson hoeft Lemos minder bang te zijn voor submissions. De Amerikaanse is net als Lemos meer van het staande vechten.

Chinese pionier

Voordat de Weili Zhang’s en Song Yadong’s van deze wereld de UFC binnenkwamen was Li Jingliang de meest populaire vechter uit China. Jingliang kwam als Legend FC kampioen in 2014 over naar de UFC. Jingliang had in het begin van zijn UFC carrière veel moeite met het grondvechten. Iets wat nog altijd wel een achilleshiel is van de Chinees. In de periode van 2016 tot 2019 had Jingliang zijn beste UFC run met zeven overwinningen in acht partijen. Dit leverde de Chinees ook een plaats in de weltergewicht rankings op.

De Chinese ster Li Jingliang moet zijn plek in de rankings verdedigen Foto: Getty Images

Jingliang verloor vervolgens nipt van Neil Magny waardoor hij een plaats in de top 10 op dat moment misliep. Jingliang baarde echter opzien in 2021 door de terugkerende Santiago Ponzinibbio ongenadig hard knockout te slaan. Buiten een Performance bonus leverde het Jingliang een partij op tegen de ongeslagen Khamzat Chimaev. Helaas voor Jingliang etaleerde Chimaev wederom de achilleshiel van de Chinees. Jingliang verloor via submission in de eerste ronde en moet nu tegen Muslim Salikhov zijn plek in de rankings verdedigen.

Combat Sports Legende

Met bijna 200 kickbokspartijen en meerdere wereldtitels in het Sanda op zijn naam is Muslim Salikhov een legende in zijn thuisland Rusland. De inmiddels 38-jarige ‘King of Kung Fu’ begon pas elf jaar geleden zijn MMA carrière. De Rus vocht het merendeel van zijn carrière in Rusland en China en kwam pas in 2017 in beeld bij de UFC na zijn spectaculaire Spinning Hook Kick knockout tegen voormalig UFC vechter Melvin Guillard. Het kwam voor de UFC ook goed uit dat het een evenement in China organiseerde waar Salikhov meteen zijn debuut op kon maken. Dat debuut liep uit op een catastrofe voor de Rus.

De zeer ervaren Muslim Salikhov kan met een overwinning de weltergewicht rankings binnenkomen Foto: Getty Images

Alex Garcia won via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde en legde eigenlijk daarmee een blauwprint neer hoe je Salikhov het beste kan benaderen. Salikhov wist zich echter te herpakken in zijn tweede en derde UFC partij. De Rus versloeg zowel Ricky Rainey als Nordine Taleb via knockout. Salikhov bleef doorstoten in de divisie en zou ook zijn daarop volgende drie partijen winnen. Salikhov is met zijn striking ongelooflijk clean en sterk en heeft op dit moment een winstreak van vijf partijen in de UFC. Een nieuwe overwinning tegen Li Jingliang zal de Rus in de rankings van de weltergewicht divisie brengen.

Gatekeeper

Het is een vies woord in het MMA, de gatekeeper zijn in een divisie. Echter mogen we Matt Schnell inmiddels wel zo noemen. De 32-jarige Amerikaan wint in principe van iedereen die onder hem in de rankings staat en verliest van iedereen die boven hem staat. Schnell kwam via The Ultimate Fighter 24 de UFC binnen. Schnell won het seizoen niet, en verloor zelfs zijn eerste twee UFC gevechten. De UFC geloofde echter in de Amerikaan en dat vertrouwen betaalde hij uit met vier opeenvolgende overwinningen tegen onder meer Louis Smolka en Jordan Espinosa.

Matt Schnell moet winnen om zichzelf te handhaven in de top 10 van de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Vervolgens kreeg Schnell een stap omhoog in competitie tegen Alexandre Pantoja. Schnell verloor de partij en moest zich weer opnieuw opwerken naar boven. Uiteindelijk werd gewonnen van Tyson Nam, maar ook weer verloren van de Braziliaan Rogerio Bontorin. Die partij werd na een positieve USADA test van Bontorin omgezet in een no-contest. Schnell vocht zijn meest recente partij eerder dit jaar tegen de talentvolle Brandon Royval. Schnell begon zeer sterk, maar kwam vast te zitten in een Guillotine Choke van Royval. Schnell hield weliswaar de Fight of the Night bonus over aan die partij, maar zal zijn top 10 ranking moeten verdedigen tegen Sumudaerji.

De trots van Tibet

In 2018 organiseerde de UFC een evenement in Beijing. Twee maanden voor aanvang van de card werd bekend gemaakt dat Sumudaerji zou debuteren. De Tibetaan was een grote onbekende die overkwam van de WLF W.A.R.S. organisatie in China. Het debuut van Sumudaerji verliep niet goed. De Tibetaan verloor via Armbar submission in de tweede ronde van Louis Smolka.

De talentvolle Sumudaerji krijgt zijn kans op een topklassering in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Een jaar later won hij wel zijn tweede partij tegen Andre Soukhamthath en maakte hij een belangrijke beslissing. Sumudaerji zou een gewichtsklasse omlaag gaan. In de vlieggewicht divisie lijkt Sumudaerji zijn draai gevonden te hebben. Met overwinningen op Malcolm Gordon en Zarrukh Adashev heeft de attractief vechtende 26-jarige zich op de elfde positie in de rankings gevochten en treft hij nu nummer acht Matt Schnell.

Puur entertainment

Zeg de naam Shane Burgos en je weet van te voren al dat je een attractieve partij te zien krijgt. De enige vechter uit New York op dit evenement gaat proberen zijn zevende overwinning voor eigen publiek te pakken. De vechter uit Monroe, New York kwam in 2016 de UFC binnen. Burgos wist zich met overwinningen tegen Charles Rosa en Godofredo Pepey in no-time op te werken tot publiekslieveling. Begin 2018 kwam er een kink in de kabel toen werd verloren van de op dat moment nog vrij onbekende Calvin Kattar.

Shane Burgos na een van zijn Fight of the Night partijen in de UFC Foto: Getty Images

Burgos kwam sterk terug met drie overwinningen tegen onder meer Cub Swanson en Makwan Amirkhani. Vanaf dat moment is ‘Hurricane Shane’ een vaste klant in de vedergewicht rankings geworden. Helaas voor Burgos verloor hij vervolgens in een competitieve partij tegen Josh Emmett en werd hij gefinisht door Edson Barboza. Voor beide partijen kreeg de New Yorker wel de Fight of the Night bonus. In zijn meest recente partij in november vorig jaar won Burgos van Billy Quarantillo via unanimous decision. Zowel Burgos als Quarantillo hadden de Fight of the Night bonus verdiend, maar hadden pech dat Justin Gaethje en Michael Chandler het gevecht van het jaar vochten op die card. Nu moet Burgos opnieuw zijn ranking verdedigen. Ditmaal tegen de eveneens immer attractief vechtende Charles Jourdain.

Canadees toptalent

Jourdain is eveneens nooit in een saaie partij te vinden. De Frans-Canadees kwam in 2019 als twee-divisie kampioen over van de TKO organisatie naar de UFC. Jourdain pakte een invalpartij aan tegen Des Green. Jourdain verloor en keerde terug in de vedergewicht divisie. Daar nam hij het op tegen het Zuid-Koreaanse toptalent Doo Ho Choi. Jourdain verraste vriend en vijand door de Zuid-Koreaan voor eigen publiek via TKO te finishen. Daarmee maakte Jourdain naam in de UFC. Jourdain zou vervolgens geen winstreak in de UFC kunnen realiseren, maar wist fantastische partijen neer te zetten tegen Andre Fili, Joshua Culibao en Marcelo Rojo.

Het Canadese toptalent Charles Jourdain gaat proberen de vedergewicht rankings binnen te komen Foto: Getty Images

In december vorig jaar won Jourdain na drie ronden van Andre Ewell via unanimous decision. Vervolgens zou Jourdain een unieke kans krijgen om als invaller te vechten tegen de gerankte en ongeslagen Ilia Topuria. Echter zou Topuria van het evenement gehaald worden en zou Jourdain niet vechten. Uiteindelijk wist Jourdain eerder dit jaar een zeer sterke prestatie neer te zetten door Lando Vannata via Guillotine Choke submission in de eerste ronde te finishen. Ook de UFC lijkt onder de indruk aangezien hij nu tegen de gerankte Burgos mag proberen de rankings binnen te komen.

Onderschat en ondergewaardeerd

Lauren Murphy opent de main card tegen ex-kampioene Miesha Tate. Murphy zit inmiddels ook al acht jaar in de UFC. De Amerikaanse kwam als bantamgewicht kampioene over van de Invicta FC organisatie. Murphy had aanpassingsproblemen in de UFC en won slechts een van haar eerste drie partijen. Mede hierdoor besloot Murphy om een gewichtsklasse omlaag te gaan naar het vlieggewicht. Daar won ze ternauwernood via split decision van Barb Honchak, maar kwam ze te kort tegen Sijara Eubanks.

Lauren Murphy keert voor het eerst terug in de Octagon sinds haar verloren titelgevecht tegen Valentina Shevchenko Foto: Getty Images

Murphy vond vervolgens wel haar draai in de divisie en wist met drie overwinningen tegen onder meer Andrea Lee en Roxanne Modafferi een contenderpartij af te dwingen tegen Cynthia Calvillo. Echter trok Calvillo zich terug na een positieve coronatest en werd vervangen door Liliya Shakirova. Murphy won voor het eerst in haar carrière via een submission. De Amerikaanse zou vorig jaar juni ook winnen van Joanne Wood en kreeg eindelijk haar verdiende titelgevecht tegen Valentina Shevchenko. De Kirgizische was via TKO in de vierde ronde te sterk. Nu wacht niemand minder dan Miesha Tate.

Legende in het MMA voor vrouwen

Tate is een van de meest bekende vrouwen in het MMA. ‘Cupcake’ was in het verleden een van de toonaangevende vrouwen binnen de Strikeforce organisatie. In 2011 won ze de bantamgewicht belt door Marloes Coenen te verslaan via een Arm-Triangle Choke submission in de vierde ronde. Die titel was ze ook gelijk weer kwijt nadat werd verloren van eeuwige rivale Ronda Rousey. De UFC nam vervolgens in 2013 Strikeforce over en daardoor kwam ook Tate in de UFC. Tate had een ongelooflijk valse start in de Octagon en verloor van Cat Zingano en later ook de rematch om de titel tegen Ronda Rousey. In twee jaar tijd knokte Tate zich terug naar de top. En na overwinningen op Sara McMann en Jessica Eye mocht Tate opnieuw proberen de titel te pakken, ditmaal tegen Holly Holm.

Voormalig bantamgewicht kampioene Miesha Tate hoopt met een overwinning op Lauren Murphy een titelgevecht in het vlieggewicht af te dwingen Foto: Getty Images

Tate stond achter op de scorekaarten toen ze met nog maar anderhalve minuut te gaan Holm via een Rear Naked Choke submission wist te finishen en zodoende de titel in het bantamgewicht wist te claimen. Vier maanden later werd kansloos verloren van Amanda Nunes en nog eens vier maanden later werd wederom verloren ditmaal van Raquel Pennington. Tate liet weten per direct te stoppen met haar carrière. Vierenhalf jaar na haar verloren partij tegen Pennington ging het vuurtje toch weer branden bij Tate. ‘Cupcake’ keerde terug in de Octagon tegen Marion Reneau. Tate won en werd in november vorig jaar gematcht tijdens een main event tegen Ketlen Vieira. Tate verloor de partij en gaf aan over te stappen naar de vlieggewicht divisie. Als Tate weet te winnen van Murphy kan de UFC zomaar besluiten de Amerikaanse een titelgevecht aan te bieden.

Prelim Pareltje

Wederom deze week genoeg keuzes om te maken voor het Eurosport prelim pareltje. Echter hebben we na lang beraad gekozen voor de Welshman Jack Shore. De nog altijd ongeslagen Shore heeft het tot dusver uitmuntend gedaan in de UFC. De voormalig Cage Warriors kampioen wist al zijn vijf partijen te winnen.

Jack Shore showt trots de vlag van Wales Foto: Getty Images

Meest recent won de sterke grappler van de Dagestani Timur Valiev via unanimous decision. Nu maakt Shore zijn opwachting tegen de gerankte Ricky Simón. Een overwinning tegen Simón brengt de Welshman voor het eerst in de UFC rankings.

Complete Card UFC Long Island

Main Card

- Brian Ortega vs. Yair Rodriguez

- Michelle Waterson vs. Amanda Lemos

- Li Jingliang vs. Muslim Salikhov

- Matt Schnell vs. Sumudaerji

- Shane Burgos vs. Charles Jourdain

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Preliminary Card

- Punahele Soriano vs. Dalcha Lungiambula

- Ricky Simón vs. Jack Shore

- Bill Algeo vs. Herbert Burns

- Dustin Jacoby vs. Da Un Jung

- Dwight Grant vs. Dustin Stoltzfus

- Jessica Penne vs. Emily Ducote

Waar kijk je UFC Long Island?

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

