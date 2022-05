Het evenement vindt plaats in de UBS Arena te Long Island, New York.

BJJ specialist

Ad

De 31-jarige Ortega kwam in 2014 als RFA kampioen de UFC binnen. Ortega won zijn partij, maar zag het gevecht omgezet worden in een no-contest nadat hij werd betrapt op het gebruik van verboden middelen. Na zijn schorsing wist Ortega zijn naam te vestigen in de divisie. Met vier achtereenvolgende overwinningen waarin onder meer Clay Guida en Renato Moicano werden gefinisht kreeg 'T-City' in december 2017 zijn eerste main event aangeboden van de UFC tegen Cub Swanson.

UFC UFC Vegas 56 | LFA kampioen Argueta maakt debuut tegen Jackson op 4 juni 20 UUR GELEDEN

Brian Ortega, een van de topvechters in de vedergewicht divisie Foto: Getty Images

Ortega won in de tweede ronde via een Guillotine Choke submission. Dit leverde hem een nieuw main event op tegen voormalig kampioen Frankie Edgar. Ortega die meer bekend staat om zijn goede BJJ wist Edgar zwaar knockout te slaan. Hiermee dwong Ortega een titelgevecht af tegen Max Holloway. Ortega kreeg alle hoeken van de Octagon te zien maar wilde niet opgeven. Uiteindelijk stopte de scheidsrechter de partij na de vierde ronde nadat Ortega ongelooflijk veel schade had opgelopen.

De comeback

Ortega vocht ruim anderhalf jaar niet om in oktober 2020 opeens terug te keren in een main event tegen The Korean Zombie. Ortega vocht groots en wist de Zuid-Koreaan via unanimous decision te verslaan. Dit was voor de UFC genoeg reden om Ortega een nieuw titelgevecht aan te bieden. Ditmaal tegen Alexander Volkanovski. Ortega zou Volkanovski bijna finishen, maar dit lukte net niet. Volkanovski domineerde de partij uiteindelijk en won via unanimous decision.

El Pantera

Yair Rodriguez kwam bij de Zuid-Amerikaanse UFC kijker voor het eerst in beeld tijdens het eerste seizoen van de Latijns Amerikaanse versie van The Ultimate Fighter. Rodriguez won in 2014 dat toernooi. Rodriguez bleef vervolgens ook in de UFC overwinningen aan elkaar rijgen en wist headkick KO tegen Andre Fili in 2016 voor het eerst echt naam te maken in de Verenigde Staten. Vanaf dat moment stond er een vergrootglas op de talentvolle en attractieve vechter uit Mexico.

Yair Rodriguez krijgt nieuwe kans om top 3 klassering te realiseren Foto: Getty Images

Het leverde Rodriguez in augustus 2016 een main event partij op tegen Alex Caceres. Rodriguez won de partij via split decision en moest vervolgens vechten tegen de legendarische BJ Penn. Rodriguez versloeg Penn via TKO in de tweede ronde en leek in een sneltreinvaart richting de top van de divisie gegaan. Maar zowel Rodriguez als de UFC hadden niet op Frankie Edgar gerekend. De voormalig kampioen veegde de vloer aan met de Mexicaan en won via TKO in de tweede ronde. Rodriguez vocht vervolgens in verband met een contractdispuut anderhalf jaar niet. In november 2018 keerde 'El Pantera' pas terug tegen The Korean Zombie.

Hail Mary KO

Rodriguez leek de partij via decision te gaan verliezen maar toverde een seconde voor het einde van de partij een konijn uit zijn hoge hoed. Met een spinning back elbow vloerde hij de Zuid-Koreaan en pakte hij de overwinning. Vervolgens zou Rodriguez tweemaal vechten tegen Jeremy Stephens. De eerste partij eindigde in een no-contest en de tweede partij won de Mexicaan. Rodriguez vocht mede door blessures en een USADA schorsing bijna twee jaar niet. Eind vorig jaar keerde hij terug en kreeg hij een unieke kans om het op te nemen tegen voormalig kampioen Max Holloway. Rodriguez gaf Holloway zeer goed partij, maar kon niet voorkomen dat Holloway er met de overwinning vandoor ging.

UFC op 16 juli

- Brian Ortega vs. Yair Rodriguez

- Askar Askarov vs. Alex Perez

- Michelle Waterson vs. Amanda Lemos

- Ricky Simón vs. Jack Shore

- Li Jingliang vs. Muslim Salikhov

- Jessica Penne vs. Brianna Fortino

- Dustin Jacoby vs. Da Un Jung

- Billy Quarantillo vs. Bill Algeo

- Punahele Soriano vs. Dalcha Lungiambula

- Herbert Burns vs. Khusein Askhabov

UFC UFC Vegas 57 | Tsarukyan vs. Gamrot gepromoveerd tot main event op 25 juni 20 UUR GELEDEN