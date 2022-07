Eveneens vochten tijdens het co-main event Michelle Waterson en Amanda Lemos voor een top-10 klassering in de strogewicht divisie. Tot slot stonden ook Lauren Murphy en voormalig kampioene Miesha Tate tegenover elkaar in een belangrijke partij voor de vlieggewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Ad

Main Card

- Yair Rodriguez def. Brian Ortega via TKO (Injury) – R1, 4:11.

- Amanda Lemos def. Michelle Waterson via Submission (Guillotine Choke) – R2, 1:48.

- Li Jingliang def. Muslim Salikhov via TKO (Punches) – R2, 4:38.

- Matt Schnell def. Sumudaerji via Tech.Submission (Triangle Choke) – R2, 4:24.

- Shane Burgos def. Charles Jourdain via MD (29-28, 29-28, 28-28).

- Lauren Murphy def. Miesha Tate via UD (30-27, 30-27, 29-28).

UFC UFC Long Island | Rodriguez wint na gigantische anticlimax in het main event EEN UUR GELEDEN

Preliminary Card

- Punahele Soriano def. Dalcha Lungiambula via KO (Punches) – R2, 0:28.

- Ricky Simon def. Jack Shore via Submission (Arm Triangle Choke) – R2, 3:28.

- Bill Algeo def. Herbert Burns via TKO (Retirement) – R2, 1:50.

- Dustin Jacoby def. Da Un Jung via KO (Punch) – R1, 3:13

- Dustin Stoltzfus def. Dwight Grant via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Emily Ducote def. Jessica Penne via UD (29-28, 29-28, 30-27).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Schnell vs. Sumudaerji

Performance of the Night: Jacoby, Algeo, Simon, Soriano, Jingliang & Lemos.

UFC UFC Long Island | Lemos wint via een schitterende Guillotine Choke submission 2 UUR GELEDEN