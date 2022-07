Next challenger?

Tijdens de hoofdpartij van het UFC Long Island evenement staat er veel op het spel. Tweevoudig titeluitdager Brian Ortega wil een derde kans krijgen om de vedergewicht titel te pakken. Hiervoor zal gewonnen moeten worden van Yair Rodriguez. De Mexicaan Rodriguez wacht nog op zijn eerste titelgevecht.

Yair Rodriguez kan bij een overwinning waarschijnlijk voor de titel vechten Foto: Getty Images

Het is een clash van stijlen tussen de zeer goede BJJ vechter Ortega en de zeer technische striker Yair Rodriguez. Rodriguez is een titelgevecht beloofd bij een overwinning. Voor Ortega geldt dit niet persé. Dat heeft ermee te maken dat hij recent al tweemaal voor de titel vocht. Echter zal een imposante overwinning hem misschien wel die derde kans opleveren.

Publiekslieveling

Als je bij de vrouwen een publiekslieveling aanwijst kom je vaak uit bij Michelle Waterson. De altijd goedlachse Waterson zal tijdens dit evenement haar tiende plaats in de rankings moeten verdedigen. Ze treft de Braziliaanse Amanda Lemos. Beide vrouwen zijn vooral van het staande vechten. Waterson is qua lenigheid en technisch gezien altijd sterk.

'The Karate Hottie' zal zaterdag haar top-10 plek in de rankings moeten verdedigen Foto: Getty Images

Lemos moet het meer van haar kracht en power hebben en zal proberen Waterson te overrompelen. Zowel Waterson als Lemos kunnen ook op de grond vechten, maar laten dit eigenlijk niet vaak zien. Hierdoor wordt eigenlijk ook een staand gevecht verwacht. Waterson liet tijdens de persconferentie weten dat de partij alle ingrediënten heeft voor een Fight of the Night.

Hart

Shane Burgos is het levende bewijs van iemand die nooit in een saai gevecht zit. De enige New Yorker op de card is in zijn thuisstaat nog altijd ongeslagen. ‘Hurricane Shane’ brengt altijd het vuur mee in de Octagon en heeft ook niet voor niets al vier Fight of the Night bonussen op zijn naam staan. Burgos zal zijn plek in de rankings moeten verdedigen zaterdag tegen de Frans-Canadees Charles Jourdain.

Charles Jourdain met de Canadese vlag Foto: Getty Images

De talentvolle Jourdain is bezig aan een sterke opmars in de divisie en vecht net als Burgos nooit in een saaie partij. Jourdain won eerder dit jaar via Guillotine Choke submission in de eerste ronde van Lando Vannata en krijgt nu zijn grootste test tot nu toe tegenover zich in de UFC. Het is een partij die op papier niet kan tegenvallen en waar je jezelf ook niet voor kan stellen dat het zal tegenvallen.

UFC Long Island | “Je weet wat je kan verwachten als Shane Burgos vecht” – Shane Burgos

Cupcake’s challenge

Voormalig bantamgewicht kampioene Miesha Tate keerde vorig jaar plots terug uit haar MMA-pensioen. Het vuurtje was weer gaan branden bij Tate waardoor ze terugkeerde in de UFC. Tate die wordt gezien als een van de pionieren van het MMA voor vrouwen won tijdens haar terugkeer van Marion Reneau. Vervolgens werd verloren van Ketlen Vieira en besloot Tate (mede omdat haar vriendin Julianna Peña kampioen is in de divisie) naar het vlieggewicht te gaan.

Lauren Murphy moet proberen Miesha Tate van een titelgevecht te houden Foto: Getty Images

Tate maakt zaterdag daar haar debuut tegen Lauren Murphy die meest recent nog voor de titel vocht. Murphy is een taaie vechtster en wordt vaak onterecht ondergewaardeerd. Murphy won zes van in totaal acht partijen in de divisie en is inmiddels een vast gezicht in de top-10 geworden. Voor Murphy is het zaak haar plek in de rankings te verdedigen. Voor Tate lijkt er echter meer in het vat te zitten. Als ze wint kan ze (mede door haar naam) zomaar eens een titelgevecht aangeboden krijgen tegen Valentina Shevchenko.

COMPLETE CARD UFC LONG ISLAND

Main Card

- Brian Ortega vs. Yair Rodriguez

- Michelle Waterson vs. Amanda Lemos

- Li Jingliang vs. Muslim Salikhov

- Matt Schnell vs. Sumudaerji

- Shane Burgos vs. Charles Jourdain

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Preliminary Card

- Punahele Soriano vs. Dalcha Lungiambula

- Ricky Simón vs. Jack Shore

- Bill Algeo vs. Herbert Burns

- Dustin Jacoby vs. Da Un Jung

- Dwight Grant vs. Dustin Stoltzfus

- Jessica Penne vs. Emily Ducote

WAAR KIJK JE UFC LONG ISLAND?

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

