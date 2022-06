Andere prioriteiten

Met de ‘Iron Lady’ gaat het goed. We hoorden al een tijdje niets van haar, maar De Randamie heeft genoeg te doen. De Randamie is bezig met privé dingen waar ze op dit moment uiteraard haar aandacht aan geeft. Vorig jaar verbrijzelde ze haar duim en moest ze geopereerd worden. Ze moest negen maanden herstellen.

De Randamie versloeg inmiddels kampioene Peña in haar meest recente partij Foto: Getty Images

Vervolgens kwam de coronapandemie om de hoek kijken waardoor de Randamie bepaalde zaken in het leven ging overdenken. Het vuurtje om te vechten werd iets minder waardoor de aandacht op andere dingen kwam te liggen. Nadat de UFC aangaf dat, inmiddels kampioen, Julianna Peña voor de titel mocht vechten besloot de Randamie haar prioriteiten voorlopig ergens anders op te richten.

Wens om moeder te worden

Ik wil heel graag moeder worden zegt de Randamie. En daar ligt haar prioriteit op dit moment. Maar ze komt zeker nog wel een keertje terug. De Randamie heeft altijd al moeder willen worden en heeft dit moment bewust in verband met haar carrière altijd vooruit geschoven. Echter is het nu tijd.

Nunes wist de Randamie twee keer te verslaan. De Randamie hoopt op een derde partij Foto: Getty Images

Losse partijen en een lange weg naar de titel ziet de Utrechtse niet zitten. Er moet iets leuks op haar pad komen. Een nieuw gevecht voor de titel is uiteraard iets wat De Randamie nog altijd ziet zitten. Uiteraard moet dit allemaal in het plaatje passen voor de inmiddels 38-jarige vechtster die meerdere titels won in het kickboksen en de UFC vedergewicht titel.

Rankings

De Randamie werd door de UFC uit de rankings gehaald in verband met inactiviteit. De Nederlandse zegt dat de UFC met twee maatstaven meet. Holly Holm vocht in dezelfde periode dat de Randamie vocht ook niet. En zij mocht er wel in blijven staan. De Randamie hecht er niet zoveel waarde aan. Het gaat erom wat je doet als je de Octagon instapt.

Afscheidspartij in Nederland

De ultieme droom voor de Randamie is een afscheidspartij in Nederland en daar voor de wereldtitel vechten. De Randamie wil een derde partij tegen Amanda Nunes. De Nederlandse is ervan overtuigd dat ze van Nunes kan winnen. Nunes is ook de enige vrouw die de Randamie in de UFC wist te verslaan.

De Randamie zegt dat de huidige kampioene Peña heeft aangegeven graag een rematch tegen haar te willen vechten. De Randamie ziet het wel zitten, maar ziet het niet snel gebeuren. Mede doordat ze ook verwacht dat Valentina Shevchenko binnen niet al te lange tijd terug gaat keren in de bantamgewicht divisie. Maar als ze zouden bellen, zelf met vijf dagen voorbereiding dan zal de Randamie daar zijn.

Holly Holm

Holly Holm & Germaine de Randamie Foto: Getty Images

Holly Holm liet eerder aan Eurosport weten dat de Randamie meerdere malen een rematch niet accepteerde. De Randamie zegt daarover dat ze haar een keer hadden gebeld. En destijds kon de Randamie niet vechten omdat ze met die verbrijzelde duim zat. Holm is niet iemand waar de Randamie graag haar bed voor uit komt. Met alle respect is Holm iemand die komt om te winnen en niet om te vechten, aldus de Utrechtse.

Zomer 2023

De Randamie hoopt dat de UFC snel weer naar Nederland komt. Ondanks dat ze graag haar carrière wil afsluiten in Nederland geeft ze aan dat een eventueel gevecht in Nederland niet het einde van haar carrière betekend. Het moment van stoppen voelt de Randamie nog lang niet. De Randamie verwacht dat ze waarschijnlijk pas weer in de zomer van 2023 terugkeert op het canvas.

