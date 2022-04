Eerder meldde Rakhmonov's manager Daniel Rubenstein al dat zijn cliënt een mondeling akkoord had voor de partij met Magny, maar dat contracten nog niet werden ondertekend en dat er ook nog geen datum bekend was. Eurosport kan melden dat dit 'probleem' inmiddels is opgelost en dat het gevecht officieel is. MMA Junkie meldde de partij als eerste.

Top 15 veteraan

Ad

Neil Magny behoeft eigenlijk weinig introductie. De Amerikaan is al jaren een vaste klant in de weltergewicht divisie in de UFC. Magny weet vooral in verband met zijn cardio close gevechten altijd zijn kant op te draaien. Magny kwam via het zestiende seizoen van The Ultimate Fighter de UFC binnen. Magny won het seizoen niet, maar heeft zich inmiddels met overwinningen tegen Kelvin Gastelum,

UFC UFC Vegas 51 | “Geef me acht mensen en ik maak er al een feestje van” – Chris Barnett 5 UUR GELEDEN

Neil Magny na zijn overwinning tegen Max Griffin Foto: Getty Images

Carlos Condit en voormalig kampioen Johny Hendricks weten op te werken tot een van de meest herkenbare gezichten van de divisie. Magny won vijf van zijn laatste zes partijen en versloeg onder meer voormalig kampioen Robbie Lawler, Geoff Neal en meest recent Max Griffin. Nu treft hij de ongeslagen Shavkat Rakhmonov.

Ongeslagen machine

Rakhmonov is een vechter uit Kazachstan die furore maakte bij de M-1 Global organisatie in Rusland. Daar wist hij de titel te winnen in 2019 en die in hetzelfde jaar ook te verdedigen. Vervolgens maakte Rakhmonov gebruik van de clausule in zijn contract. Als je bij M-1 Global eenmaal je titel verdedigd mag je de overstap maken naar de UFC. De Kazak maakte hier gebruik van en debuteerde in 2020 tegen Alex Oliveira.

Shavkat Rakhmonov na afloop van zijn overwinning tegen Carlston Harris Foto: Getty Images

Rakhmonov finishte Oliveira via Guillotine Choke submission in de eerste ronde. Echter was zijn tweede partij misschien wel nóg indrukwekkender. BJJ specialist Michel Prazeres werd via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde gefinisht. Rakhmonov stoomde door en pakte in zijn meest recente partij de Performance of the Night bonus door Carlston Harris knockout te trappen. Nu wacht Neil Magny.

UFC 25 Juni

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Tim Elliott vs. Amir Albazi

- Tagir Ulanbekov vs. Tyson Nam

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

- Jinh Yu Frey vs. Vanessa Demopoulos

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

UFC UFC | Interessante partij tussen Ismagulov en Kutateladze toegevoegd aan evenement op 18 juni 8 UUR GELEDEN