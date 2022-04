WSOF ster

'Magic Marlon' startte zijn MMA carrière in 2007. Moraes had het moeilijk qua resultaten in het begin van zijn carrière en brak eigenlijk pas door toen hij getekend werd door het gloednieuwe WSOF. Tijdens zijn debuut voor die organisatie wist hij te winnen van voormalig beste bantamgewicht ter wereld Miguel Angel Torres. Dit zou voor Moraes de aftrap zijn van een ongekende reeks aan overwinningen in de WSOF.

Marlon Moraes na een van zijn titelverdedigingen in de WSOF Foto: Getty Images

Moraes won al zijn elf partijen voor de organisatie. Uiteindelijk won hij de titel in maart 2014 door Josh Rettinghouse te verslaan. Moraes verdedigde de titel vijfmaal. Dit was zesmaal geweest als Cody Bollinger zijn gewicht had gemaakt en de organisatie de partij niet had omgezet in een non-titlefight. Moraes werd vervolgens een van de grootste 'free agents' nadat de WSOF in zwaar weer zat. De UFC besloot de Braziliaan te contracteren in 2017.

KO overwinning tegen Sterling

Moraes kwam met veel hype de UFC binnen, maar verloor zijn debuut via een close split decision tegen Raphael Assuncao. Moraes wist vervolgens zijn tweede partij wel te winnen en had vervolgens de smaak te pakken. Huidig kampioen Aljamain Sterling werd zwaar knockout getrapt en een half jaar later wachtte Jimmie Rivera hetzelfde lot. Moraes kreeg vervolgens de kans om de rematch tegen Assuncao te vechten. Moraes won via submission in de eerste ronde en verzekerde zich van een titelgevecht.

Marlon Moraes verslaat huidig UFC kampioen Aljamain Sterling Foto: Getty Images

Moraes vocht in juni 2019 voor de vacante bantamgewicht titel tegen vlieggewicht kampioen Henry Cejudo. Moraes begon sterk in de eerste ronde, maar kon het niet volhouden. Cejudo versloeg Moraes via TKO in de derde ronde. Dit gevecht bleek later een keerpunt in de carrière van Moraes. Moraes zou vervolgens nog een zeer controversiële split decision overwinning pakken op MMA legende Jose Aldo. Echter blijkt dit dus zijn laatste overwinning te zijn geweest. Moraes verloor zijn laatste vier gevechten allemaal op (T)KO en heeft nu besloten dat zijn tijd in het MMA erop zit.

Statement Moraes

"Ik wil iedereen bedanken. Sean Shelby, Hunter Campbell, Dana White en de UFC voor de kansen die ik gekregen heb. Ik wil mijn familie, coaches, manager en iedereen die deel heeft uitgemaakt van mijn carrière bedanken. Ik blijf betrokken bij het MMA om de jonge generatie en mijn vrienden te helpen. Eveneens wil ik Mark Henry, Ricardo Almeida, Frankie Edgar en Anderson França bedanken."

Marlon Moraes na een van zijn UFC overwinningen Foto: Getty Images

