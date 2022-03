Met de toevoeging van het 18 juni evenement weten we dat er vier evenementen in de maand juni zullen plaatsvinden. MMA Junkie maakte het gevecht bekend. Beide kampen hebben het nieuws inmiddels bevestigd.

Julian Marquez is een populaire vechter in de UFC middengewicht divisie. De Amerikaan kwam bij het grote publiek voor het eerst in beeld in 2017 tijdens het eerste seizoen van de Dana White's Contender Series. Marquez dwong via een spectaculaire headkick KO in de tweede ronde tegen Phil Hawes een UFC contract af.

Vier maanden later maakte Marquez met succes zijn debuut in de UFC. Via een Guillotine Choke submission in de tweede ronde werd gewonnen van de Engelsman Darren Stewart. Nadat vervolgens via split decision werd verloren van Alessio Di Chirico braken er vervelende tijden aan voor Marquez.

Drie bonussen in vier partijen

Liefst tweeënhalf jaar stond hij buitenspel in verband met meerdere blessures. Uiteindelijk keerde hij in februari 2021 terug in de Octagon te Maki Pitolo. Marquez leek totaal niet zichzelf een stond op het punt de partij via unanimous decision te verliezen. Echter voorkwam hij dit door Pitolo in de laatste minuut via een Anaconda Choke submission te stoppen. Twee maanden later voegde hij hier een Rear Naked Choke overwinning aan toe tegen Sam Alvey in de tweede ronde.

Marquez won drie van zijn vier UFC partijen en won tijdens die drie partijen eveneens drie bonussen van 50.000 dollar per stuk. Marquez is bij de MMA fans eveneens bekend als degene die de Amerikaanse superster Miley Cyrus op date vroeg na afloop van zijn overwinning tegen Pitolo.

Turman won zijn laatste twee partijen

Tegenstander Wellington Turman is een talentvolle vechter uit Brazilië die in 2019 door de UFC werd gecontracteerd. Turman verloor zijn UFC debuut tegen Karl Roberson via split decision. Een controversieel besluit aangezien Turman verre van onder deed voor de Amerikaan. Turman zou in zijn tweede UFC partij wel zijn eerste overwinning pakken binnen de organisatie. Landgenoot Markus Perez werd via unanimous decision verslagen. Vervolgens zou de Braziliaan tweemaal via KO verliezen van respectievelijk Andrew Sanchez en Bruno Silva en moest hij vrezen voor zijn verblijf in de UFC.

Plinio Cruz, Fernely Feliz Sr., Wellington Turman & UFC licht-zwaargewicht kampioen Glover Teixeira na afloop van Turman's overwinning tegen Misha Cirkunov Foto: Getty Images

Turman kreeg de kans van de UFC om zich nog een keer te bewijzen tegen niemand minder dan Sam Alvey. Turman won, ondanks twee punten in mindering, via split deicision. Dit bleek uiteindelijk een bevrijdende werking te hebben op de Braziliaan. Tijdens zijn meest recente partij won hij verrassend via Armbar submission in de tweede ronde van Misha Cirkunov en pakte hij eveneens de Performance of the Night bonus.

