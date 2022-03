Volgens het Miami Beach Police Report heeft Masvidal zich schuldig gemaakt aan mishandeling. Het slachtoffer, dat in verband met Marsy's Law niet bij naam genoemd wordt, hield er onder meer een gebroken tand aan over. Dit verklart de Miami Beach Police aan ESPN

Masvidal tweette onderstaande video direct na het voorval.

Manager Malki Kawa van First Round Management liet ook van zich horen, maar verwijderde onderstaande tweet later.

Kawa Tweet Foto: Eurosport

In een video die TMZ verspreidde was Covington te horen die zei dat Masvidal op hem afkwam en hem begon te slaan. Covington rende weg en vroeg zich af hoe Masvidal wist dat hij juist op deze plek zat te eten.

Het slachtoffer (Covington) vertelde de politie dat hij werd aangevallen door Masvidal toen hij het restaurant verliet. Volgens Covington sloeg Masvidal hem uit het niets tweemaal. Covington verklaarde dat Masvidal hem zowel op zijn mond als op zijn oog heeft geraakt. En dat Masvidal zei dat Covington niet over zijn kinderen had moeten praten. Covington liep een geschaafde pols en een gebroken tand op aan het voorval. Eveneens had Masvidal een masker mondmasker om en had hij zijn hoodie over zijn hoofd gedaan. Covington verklaarde hem te herkennen aan zijn stem en aan zijn lange krullende haren die onder de hoodie vandaan kwamen.

Het is onbekend wat op dit moment verder gaat gebeuren.

