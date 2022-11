USADA

In 2022 is McGregor nog niet getest en zit hij ook niet in de testing pool zo liet USADA aan ESPN weten. McGregor zelf zei op Twitter dat hij in februari twee tests zou inleveren en vervolgens een gevecht zou boeken bij de UFC. Dit lijkt echter niet zo makkelijk te kunnen.

Geen uitzondering

Wanneer een vechter uit de USADA testing pool gaat zal hij zes maanden clean moeten testen alvorens hij weer mag vechten voor de UFC.

In het verleden is het inderdaad gebeurd dat vechters na het inleveren van twee negatieve tests een uitzondering kregen. Volgens USADA lijkt het in McGregor’s geval niet voor de hand te liggen.

Laatste gevecht

McGregor kwam voor het laatst in actie voor de UFC in juli vorig jaar toen hij zijn scheenbeen brak tegen Dustin Poirier en verloor via TKO in de eerste ronde. McGregor’s laatste overwinning dateert van januari 2020 toen de Ier te sterk was voor Donald Cerrone.

Rankings

Het is verder opvallend dat McGregor nog altijd in de UFC rankings te vinden is. Als je niet door USADA getest wordt ben je normaal niet verkiesbaar voor de officiële UFC rankings. Waarom McGregor wel gekozen kan worden is onduidelijk

UFC lichgewicht rankings Foto: Getty Images

Lobov-gate

De Ier kwam eerder deze week nog in het nieuws nadat hij door voormalig trainingspartner en beste vriend Artem Lobov voor de rechter werd gedaagd nadat de Rus liet weten hij nog 5% van de winst te goed had met betrekking tot de verkoop van de Proper Twelve Whiskey van McGregor. Volgens Lobov was hij belangrijk bij het bedenkingsproces van het merk en wacht hij al sinds 2018 op zijn aandeel.

