Het gevecht heeft nog geen locatie. Triangle.tv op Instagram maakte melding van de partij. Beide vechters hebben inmiddels de datum bevestigd.

Morales gaat terug naar de lichtgewicht divisie

Ad

Omar Morales is een atleet uit Venezuela die zijn professionele debuut maakte in 2011. Nadat hij zijn eerste zeven gevechten won kreeg hij de kans om tijdens de Dana White’s Contender Series een UFC contract af te dwingen. Morales werd gematcht tegen LFA kampioen Harvey Park. Morales wist de partij te winnen via TKO in de tweede ronde. Park was favoriet in die partij waardoor de UFC erg onder de indruk was van de Venezolaan.

UFC UFC | Ongeslagen Maximov treft Petroski op 14 mei GISTEREN OM 18:36

Morales kreeg zijn UFC contract en debuteerde eind 2019 met een overwinning tegen Dong Hyun Ma. Nadat vervolgens ook in een sterke partij van Gabriel Benitez werd gewonnen maakte Morales de keuze om over te stappen naar de vedergewicht divisie. Een bij nader inzien geen fantastische keuze. Morales won slechts een van in totaal drie partijen en keert nu tegen Medic terug in de divisie die hem zoveel succes bracht.

Medic raakte ongeslagen record kwijt in meest recente partij

Uros Medic is een Serviër die met een 5-0 record door de UFC werd uitgenodigd om in 2020 mee te doen aan de Dana White’s Contender Series. Medic die zijn vijf overwinningen allemaal bij de Alaska FC organisatie had behaald imponeerde tijdens zijn partij in de DWCS. Medic versloeg Mikey Gonzalez via KO in de eerste ronde en werd door de UFC getekend.

Uros Medic gaat proberen zijn hype terug te pakken op 23 mei Foto: Getty Images

Medic zou vervolgens een misschien nog wel beter debuut kennen. De Serviër versloeg Aalon Cruz via een ‘flying knee’ KO in de eerste ronde. Hiermee zorgde Medic ervoor dat de verwachtingen torenhoog werden. Hij bezweek aan die druk in zijn tweede partij voor de UFC. In zijn eveneens meest recente partij ging het in de eerste ronde mis tegen Jalin Turner. Medic verloor via Rear Naked Choke submission en was eveneens zijn ongeslagen record kwijt.

UFC op 21 mei

Holly Holm vs. Ketlen Vieira

Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

Omar Morales vs. Uros Medic

Chase Hooper vs. Felipe Colares

Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

UFC UFC Vegas 48 | Hill kent geen genade met Walker. Miller, Daukaus en Onama imponeren met finishes 20/02/2022 OM 04:24