Bronnen weten te melden aan Eurosport dat de contracten zijn getekend.

Ad

Op zoek naar eerste UFC overwinning

UFC Column Stefan Struve: Aleksandar Rakić had nooit moeten vechten 8 UUR GELEDEN

Ogden begon zijn MMA carrière in 2015. De Amerikaan vocht in het regionale Amerikaanse circuit en wist met overwinningen op Manny Meraz en TJ Brown hoge ogen te gooien. Het echte succes voor Ogden bleef echter uit waardoor hij in organisaties als LFA en FAC bleef vechten en steeds net niet werd gecontracteerd door de grotere organisaties. Uiteindelijk wist Ogden in 2021 een contract te tekenen bij FURY FC.

Trey Ogden kwam vorige maand net te kort in zijn UFC debuut Foto: Getty Images

De Amerikaan had geluk dat Dana White voor het programma 'Lookin' for a Fight' aan de kant van de kooi zat. Ogden vocht sterk en won in de tweede ronde via Arm-Triangle Choke submission de FURY FC titel. Het leverde Ogden een UFC contract op. Ogden's eerste UFC partij vond plaats vorige maand. Hij viel in voor Victor Martinez tegen Jordan Leavitt. In een gelijkwaardige partij verloor Ogden via split decision. De Amerikaan zal nu tegen Daniel Zellhuber wél zijn eerste UFC winst willen veilig stellen.

Ongeslagen Mexicaans talent

Zellhuber is al sinds zijn 17de actief op professioneel niveau. De talentvolle Mexicaan werd met een 5-0 record in 2018 getekend door de bekende Combate Global organisatie. Ook daar liet Zellhuber zien een groot talent te zijn. Zellhuber won drie partij in net iets meer dan een jaar, maar zou nooit voor een titel vechten omdat hij overstapte naar LUX Fight League. Ook daar vocht Zellhuber nooit voor een titel, maar wist hij ook indruk te maken met twee overwinningen.

Ongeslagen Daniel Zellhuber gaat UFC debuut maken Foto: Getty Images

Een van die partijen wist Zellhuber te finishen met een Calf Slicer submission. Met een 11-0 record kreeg Zellhuber vorig jaar de kans om via de Dana White's Contender Series een UFC contact af te dwingen tegen de eveneens ongeslagen Lucas Almeida. In een van de betere partijen van het seizoen was Zellhuber via unanimous decision de winnaar. De Mexicaan kreeg zijn UFC contract en zal op 10 september zijn debuut gaan maken.

Voor 10 september zijn nog geen andere partijen bekend.

UFC UFC | Simón treft Shore in belangrijke partij in de bantamgewicht top 15 op 16 juli GISTEREN OM 20:54