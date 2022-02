Het evenement op 14 mei heeft op dit moment nog geen locatie. Het management van Petroski maakte het gevecht bekend via social media.

Ad

Nick Maximov zit pas sinds vorig jaar in de UFC. Echter heeft hij al een goede indruk achter gelaten. De protegé van Nate Diaz vocht tijdens de Dana White's Contender Seires een zwaargewicht partij tegen Oscar Cota. Maximov won die partij via unanimous decision. Dana White gaf Maximov echter geen contract. Uiteindelijk kwam de organisatie een jaar later terug op dit besluit en debuteerde Maximov in september vorig jaar in de middengewicht divisie tegen Cody Brundage.

UFC UFC Vegas 48 | Hill kent geen genade met Walker. Miller, Daukaus en Onama imponeren met finishes GISTEREN OM 04:24

Maximov is een protegé van Nate Diaz

Maximov won de eerste twee ronden en daarmee de partij via unanimous decision. Begin deze maand vocht Maximov zijn meest recente partij in de UFC tegen Punahele Soriano. Maximov wist met zijn worstelen de partij via split decision te winnen. Nu wacht Andre Petroski.

Petroski finishte zijn beide UFC partijen

Petroski kwam de UFC binnen via het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Petroski was een van de favorieten om het toernooi te winnen, maar beet zich in de halve finale stuk op latere winnaar Bryan Battle. Ondanks het niet halen van de finales kreeg hij wel een partij aangeboden tijdens de TUF 29 finale card tegen Micheal Gillmore.

Andre Petroski gaat voor zijn derde achtereenvolgende overwinning in de UFC Foto: Getty Images

Petroski won die partij in de derde ronde via TKO in de derde ronde. Petroski zou twee maanden later zijn goede start voortzetten door de Chinees Hu Yaozong via Arm-Triangle Choke submission in de derde ronde te verslaan. Nu treft hij de in de UFC eveneens ongeslagen Maximov.

UFC op 14 mei

Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Viviane Araújo vs. Andrea Lee

Virna Jandiroba vs. Angela Hill

Nick Maximov vs. Andre Petroski

Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

Frank Camacho vs. Manuel Torres

UFC UFC Vegas 48 | Walker vs. Hill uitslagen GISTEREN OM 02:11