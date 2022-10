UFC Orlando

Het gevecht staat gepland voor vijf ronden van vijf minuten. De UFC maakte het gevecht zojuist bekend via social media.

Karateka

Stephen Thompson is eigenlijk al jaren niet meer weg te denken uit de top-10 van de UFC weltergewicht divisie. De karateka en ex-kickbokser begon zijn MMA-carrière pas op zijn 27ste in 2010. ‘Wonderboy’ maakte furore in de Amerikaanse MMA scene en zou anderhalf jaar na de start van zijn MMA carrière al bij de UFC tekenen. Thompson werkte zichzelf binnen drie jaar op tot een van de topcontenders in de divisie. Onder meer Robert Whittaker en Johny Hendricks werden gefinisht. Nadat ook in een contenderpartij werd gewonnen van Rory MacDonald kreeg Thompson een titelgevecht tegen kampioen Tyron Woodley.

De partij eindigde onbeslist waardoor de UFC vijf maanden later de rematch inplande. Ditmaal won Woodley via unanimous decision. Het zouden de enige twee titelgevechten zijn in de UFC carrière van de Amerikaan. Sindsdien heeft Thompson eigenlijk niet meer de groei laten zien in de UFC die hij daarvoor wel liet zien. Thompson won nog onder meer van Jorge Masvidal, Vicente Luque en Geoff Neal en zorgde er bij de laatste twee voor dat ze niet door konden stoten naar de top van de divisie. Thompson had het echter moeilijk in zijn twee meest recente partijen. Zowel Gilbert Burns als Belal Muhammad waren slim en controleerde de karateka drie ronden lang op de grond. Hierdoor kon Thompson zijn spelletje niet spelen. Dit zal waarschijnlijk anders zijn tegen een staande vechter als Kevin Holland.

Call big mouth

Kevin Holland is een publiekslieveling. De Amerikaan kwam bij het grote publiek voor het eerst op de radar tijdens het eerste seizoen van de Dana White’s Contender Series. Holland won zijn partij, maar kreeg geen contract. Dana White ergerde zich groen en geel aan het continue gepraat van Holland in de Octagon. Twee maanden na de partij van Holland had White een tegenstander nodig om het op te nemen tegen Thiago Santos. De matchmakers belden iedereen die een contract hadden gewonnen, maar niemand accepteerde de partij. Dana White zei: “Call big mouth, let’s see if he takes that fight”. Holland nam de partij aan en wist Santos drie ronden partij te geven. Hij verloor echter wel via unanimous decision. Dana White was om en gaf Holland een contract en de rest is geschiedenis. Holland won acht van zijn daarop volgende negen partijen. Onder meer de legendarische ‘Jacaré’ Souza werd via knockout verslagen.

Kevin Holland heeft altijd lol in de Octagon Foto: Getty Images

Na een winstreak van vijf partijen te hebben opgebouwd in 2020 kreeg Holland te maken met sterkere competitie. Holland die geen sterke groundgame heeft verloor kansloos van zowel Derek Brunson als Marvin Vettori. Nadat vervolgens een no-contest werd gevochten tegen Kyle Daukaus maakte Holland eindelijk de overstap naar het weltergewicht. Tijdens zijn debuut eerder dit jaar werd gewonnen via TKO in de tweede ronde van Alex Oliveira. Holland zou vervolgens in juni ook winnen van Tim Means. Means werd via een D’Arce Choke submission gefinisht nadat Means al wankelde op zijn benen. De Amerikaan zou in september vechten tegen Daniel Rodriguez, maar door schommelingen op de card werd Khamzat Chimaev de tegenstander. Holland had niets in te brengen en verloor kansloos via D'Arce Choke submission. Holland zei vervolgens dat hij met pensioen ging. Echter geloofde niet veel mensen hierin. En dat blijkt dus meer dan terecht.

UFC Austin | Een fantastische D'Arce Choke submission voor Kevin Holland

UFC Orlando

- Stephen Thompson vs. Kevin Holland

- Derek Brunson vs. Jack Hermansson

- Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

- Angela Hill vs. Emily Ducote

- Tracy Cortez vs. Amanda Ribas

- Clay Guida vs. Scott Holtzman

- Michael Johnson vs. Marc Diakiese

- Darren Elkins vs. Jonathan Pearce

- Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

- Natan Levy vs. Genaro Valdez

- Francis Marshall vs. Marcelo Rojo

