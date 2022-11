Robbie Lawler

Barberena kijkt met veel plezier terug op zijn overwinning tegen Robbie Lawler. Barberena was altijd fan van Lawler en sprak jaren geleden tijdens de eerste International Fight Week als fan tegen de voormalig kampioen. Dat hij nu tegen hem vocht maakte de cirkel rond.

Ad

UFC 276 | Bryan Barberena finisht Robbie Lawler tijdens na een geweldige partij

UFC UFC Orlando | Sterkste Fight Night van het jaar voor een uitverkocht Amway Center in Orlando 3 UUR GELEDEN

Er zijn niet veel mensen die op de manier van Barberena tegen Lawler vechten. Zelf klappen ontvangen om meer uit te delen. Barberena is zeer content over die partij. Het was een gevecht waar hij naar uitkeek en ook werd wat hij ervan had verwacht. Barberena had wel graag meer tijd gehad om met Lawler te praten na de partij.

Rafael Dos Anjos

Rafael Dos Anjos is wederom een voormalig kampioen en legende waar Barberena het tegen gaat opnemen. Barberena heeft nog een rekeningetje met Dos Anjos open staan. Jaren geleden cornerde Barberena zijn teamgenoot Benson Henderson tegen Dos Anjos. De Braziliaan won destijds de partij. Barberena heeft altijd de hoop gehad om dat verlies te kunnen revancheren.

Ex-kampioen Rafael Dos Anjos gaat keert terug in het weltergewicht Foto: Getty Images

Verwachting

Barberena ziet zichzelf als een betere staande vechter. Hij verwacht ook dat het gevecht naar de grond zal worden gebracht door Dos Anjos. Echter denkt Barberena dat hij een goede mix kan vinden tussen staand vechten en grondvechten tijdens de partij en dat hij uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen.

Comeback

Barberena had in november 2020 een dubbele slagaderlijke bloeding in zijn buik waardoor hij bijna overleed. Barberena is dankbaar dat hij gezond is teruggekomen en dat hij nog actief is in het MMA. Eveneens heeft hij besloten om zijn familie te settelen in North-Carolina zodat hij niet steeds hoeft te reizen en hij kinderen en vrouw kort in zijn buurt heeft. Familie is alles voor Barberena.

Bryan Barberena is uitzinnig na zijn overwinning tegen Matt Brown Foto: Getty Images

Hanenkam

Barberena staat ook bekend om zijn hanenkam. De hanenkam is ditmaal wat ingekort. Ex-kampioen en trainingspartner Chris Weidman zijn neefje heeft een agressieve vorm van kanker. Weidman scheerde zijn hoofd om zijn neefje te steunen in de moeilijke strijd tegen kanker. Barberena deed dit vervolgens ook om het neefje van zijn trainingspartner te steunen.

Pizza

Pizza is het favoriete gerecht van Barberena. La Piazza Al Forno in Glendale, Arizona is de favoriete plaats waar Barberena zijn pizza’s haalt. Na afloop van zijn gevecht eet Barberena met het hele team altijd pizza’s. Echter zal hij deze keer moeten improviseren aangezien hij laat vecht en de meeste pizzatenten al dicht zijn als hij klaar is met vechten.

Rum

Barberena gaat zijn eigen rum op de markt brengen. Volgens de Amerikaan heeft hij duidelijk gemaakt dat de rum wereldwijd verkrijgbaar moet zijn. Dus ook in Nederland kan binnenkort genoten worden van een nieuwe rum.

UFC UFC | McGregor lijkt voorlopig nog niet terug te keren in de UFC 27/11/2022 OM 17:19