Trappen tegen de gevestigde orde

Stephen Thompson is al jaren niet meer weg te denken in de top-10 van de divisie. De sterke karateka is een zeer moeilijk te nemen vesting voor de meeste weltergewichten. Echter lijkt er een beetje de sleet op te zitten bij de 39-jarige vechter. Hij verloor zijn laatste twee partijen. Thompson zal zijn plek in de top-10 van de rankings moeten verdedigen tegen Kevin Holland.

Kevin Holland treft Stephen Thompson in Orlando Foto: Getty Images

Holland is niet gerankt, maar is altijd gevaarlijk. Begin dit jaar maakte hij de overstap naar het weltergewicht. Holland is in tegenstelling tot de vorige twee tegenstanders van Thompson geen grondvechter. De vraag is of Holland de afstand tot Thompson kan overbruggen en zodoende het gevecht in zijn voordeel kan beslissen.

Barn burner

Als er een gevecht op de card staat waarbij je het label ‘Fight of the Night’ op voorhand kan plakken dan is het co-main event tussen Bryan Barberena en Rafael Dos Anjos de juiste kandidaat. Barberena vecht altijd attractief en heeft een hoofd van beton. De Amerikaan met Colombiaanse roots is inmiddels een echte publiekslieveling geworden. Barberena won zijn laatste drie partijen en wist onder meer Matt Brown en Robbie Lawler te verslaan.

Ex-kampioen Rafael Dos Anjos keert terug in het weltergewicht Foto: Getty Images

Nu wacht ex-kampioen Rafael Dos Anjos. Dos Anjos is een van de meest gerespecteerde namen in de UFC. ‘RDA’ liet in maart nog zien dat hij nog altijd vijf rondes kon vechten tegen Renato Moicano en won knap via unanimous decision. Uiteindelijk ging het mis tegen Rafael Fiziev en liet Dos Anjos weten een titelgevecht in de toekomst niet meer te zien zitten, maar wil hij alleen nog maar partijen aannemen waarvoor hij zich kan motiveren. Zo’n partij is het gevecht tegen Barberena. Een gevecht dat je als MMA-liefhebber niet kan en mag missen.

Knock-out garantie

Zijn er garanties voor een finish in het MMA? Eigenlijk niet. Echter kun je er niet onderuit dat het gevecht tussen Tai Tuivasa en Sergei Pavlovich een partij is die vroegtijdig beslist zal worden. Waarom? Beide mannen hebben ongekende knock-out power en gaan altijd voor de finish. Zowel Tuivasa als Pavlovich wisten het merendeel van hun partijen via knock-out te finishen.

Wederom een TKO overwinning voor Sergei Pavlovich Foto: Getty Images

Tuivasa wist met vijf knock-out overwinningen op rij tegen onder meer Derrick Lewis en Augusto Sakai zich op te werken tot de top van de divisie. In september ging het weliswaar mis tegen Ciryl Gane echter twijfelt er niemand over het gevaar in de knock-out power van Tuivasa. Pavlovich won zijn laatste vier partijen via knock-out in de eerste ronde. De Rus kwam alleen te kort in zijn UFC-debuut. Hij won eveneens eerder dit jaar van Derrick Lewis. Wie gaat er gestrekt naar het canvas?

De complete UFC Orlando Card

Main Card

- Stephen Thompson vs. Kevin Holland

- Bryan Barberena vs. Rafael Dos Anjos

- Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

- Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich

- Jack Hermansson vs. Roman Dolidze

- Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

Preliminary Card

- Niko Price vs. Phil Rowe

- Angela Hill vs. Emily Ducote

- Clay Guida vs. Scott Holtzman

- Michael Johnson vs. Marc Diakiese

- Darren Elkins vs. Jonathan Pearce

- Tracy Cortez vs. Amanda Ribas

- Natan Levy vs. Genaro Valdez

- Francis Marshall vs. Marcelo Rojo

- Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes

Waar kijk je UFC Orlando?

De previewshow begint zondagochtend 4 december om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

