Snelle terugkeer

Tuivasa is blij dat hij snel terug kan keren in de Octagon na zijn laatste partij in september. Tuivasa wil graag bij zijn zoon in Australië zijn om kerst te vieren. Het gevecht in Orlando komt perfect uit in die planning. Ook met het oog op het evenement in februari volgend jaar dat in Perth gepland staat.

Tai Tuivasa geniet van een Shoey Foto: Getty Images

Europa

Tuivasa heeft een beetje rondgereisd in Europa. Italië was zijn favoriete plaats en dan specifiek Rome. Tuivasa is onder meer naar het Colosseum geweest. En uiteraard was het eten ook erg goed.

Gane

Terugkijkend op het gevecht tegen Ciryl Gane is Tuivasa positief. Het was een historische kaart in Parijs en hij wist heel veel nieuwe fans te maken. Echter was het wel een ongelooflijk moeilijke partij. Gane was een stuk sneller dan Tuivasa had verwacht. Het was echter Tuivasa’s dag niet. Gane was de betere die dag. Het was een van de betere zalen waar ik voor gevochten heb.

Pavlovich

Tegenstander Sergei Pavlovich is wederom een partij waar Tuivasa kan entertainen. Net als Tuivasa is ook Pavlovich iemand met een knock-out in zijn handen. Tuivasa komt altijd om te vechten en om iemand eruit te slaan en zal dit ook tegen Pavlovich gaan proberen.

Wederom een TKO overwinning voor Sergei Pavlovich Foto: Getty Images

Saki

Tuivasa traint vaker met Gökhan Saki. Tuivasa zegt dat ze veel op elkaar lijken. Hij heeft veel aan de lessen van Saki. Hij is erg blij dat hij met hem samen kan trainen. De kickboksstijl is anders dan MMA, maar is ook heel fijn om in je arsenaal te hebben. Tuivasa probeert het te gebruiken in het MMA.

World Cup

Tuivasa is zelf niet een groot voetbalfan, maar volgt het WK wel. Vooral omdat zijn zoon zelf voetbalt en Tuivasa hierdoor meer interesse in de sport heeft gekregen. Hij moet alleen nog veel van de regels leren.

