Main Card

- Stephen Thompson vs. Kevin Holland

- Bryan Barberena vs. Rafael Dos Anjos

- Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

- Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich

- Jack Hermansson vs. Roman Dolidze

- Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

- Niko Price vs. Phil Rowe

Preliminary Card

- Angela Hill def. Emily Ducote via UD (30-27, 30-27, 30-27).

UFC Eurosport Panel vs Roemer Trompert: UFC Orlando picks 15 UUR GELEDEN

UFC Orlando | Hill overklast Ducote via unanimous decision

Angela Hill was underdog bij het ingaan van de partij tegen Emily Ducote. Daar was in de partij echter totaal niets van te merken. Hill was drie ronden lang te sterk voor Ducote en pakte de overwinning via unanimous decision.

- Clay Guida def. Scott Holtzman via SD (29-28, 29-28, 28-29).

UFC Orlando | Guida wint via split decision van Holtzman

Clay Guida vocht sterk in zijn partij tegen Scott Holtzman die vooraf aankondigde voor het laatst te vechten in het MMA. Guida was sterker met zijn worstelen en won uiteindelijk via split decision.

- Michael Johnson def. Marc Diakiese via UD (30-27, 29-28, 29-28).

UFC Orlando | Johnson wint via een close unanimous decision van Diakiese

Michael Johnson heeft via unanimous decision weten te winnen van Marc Diakiese. Beide vechters maakten er een boeiend gevecht van. Johnson wist met zijn ervaring uiteindelijk de laatste twee ronden te winnen en daarmee de partij.

- Jonathan Pearce def. Darren Elkins via UD (30-27, 30-27, 30-26).

UFC Orlando | Pearce wint na vijftien minuten van hevig bloedende Elkins

Darren Elkins staat bekend om zijn taaiheid en zijn littekenweefsel op zijn gezicht dat elke partij open ligt. Ook deze partij was het weer raak na twee front kicks binnen 15 seconden van Pearce. Jonathan Pearce wist Elkins echter niet te finishen en won uiteindelijk via unanimous decision.

- Natan Levy def. Genaro Valdez via UD (30-27, 29-28, 29-28).

UFC Orlando | Levy is de sterkste na vijftien minuten

Natan Levy wist zojuist te winnen van Genaro Valdez. De Israëliër was na 15 minuten te sterk voor Valdez die nog altijd op zijn eerste overwinning in de UFC moet wachten.

- Francis Marshall def. Marcelo Rojo via KO (Punches) - R2, 1:14.

Francis Marshall blijft ongeslagen. De Amerikaan wint zijn UFC-debuut via een ongenadig harde knock-out in de tweede ronde tegen de Argentijn Marcelo Rojo.

- Yazmin Jauregui def. Istela Nunes via TKO (Punches) - R2, 4:06.

Yazmin Jauregui heeft ook haar tiende MMA-partij weten te winnen. De Mexicaanse werd nog knockdown geslagen in de eerste ronde, maar kwam sterk terug en finishte Nunes in de tweede ronde met harde ground and pound.

